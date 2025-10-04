Достижения.рф

Появились подробности поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

В Красноярском крае возобновились поиски пропавшей семьи Усольцевых
Поиски семьи Усольцевых, пропавших во время похода в Красноярском крае, возобновились. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.



Местные жители считают, что туристы могли стать жертвами хищников, обитающих в той местности. Обследовавший ее беспилотник обнаружил следы, похожие на медвежьи.

По другой версии, семья могла заблудиться, когда укрывалась от снега и сильного ветра. Однако поисковики, осмотрев весь лесной массив, где могли находиться пропавшие, так и не нашли их.

Напомним, родители с пятилетней дочерью отправились к горе Буратинка в конце сентября. С тех пор об их судьбе ничего не известно. После пропажи семьи следователи возбудили уголовное дело. Ранее волонтеры сообщали, что приостановили операцию по спасению из-за непогоды.

