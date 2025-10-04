Появились подробности поисков пропавшей в Красноярском крае семьи
Поиски семьи Усольцевых, пропавших во время похода в Красноярском крае, возобновились. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.
Местные жители считают, что туристы могли стать жертвами хищников, обитающих в той местности. Обследовавший ее беспилотник обнаружил следы, похожие на медвежьи.
По другой версии, семья могла заблудиться, когда укрывалась от снега и сильного ветра. Однако поисковики, осмотрев весь лесной массив, где могли находиться пропавшие, так и не нашли их.
Напомним, родители с пятилетней дочерью отправились к горе Буратинка в конце сентября. С тех пор об их судьбе ничего не известно. После пропажи семьи следователи возбудили уголовное дело. Ранее волонтеры сообщали, что приостановили операцию по спасению из-за непогоды.
