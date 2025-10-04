Появились подробности поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

04 октября 2025, 12:09

В Красноярском крае возобновились поиски пропавшей семьи Усольцевых

Фото: iStock/Kerkez

Поиски семьи Усольцевых, пропавших во время похода в Красноярском крае, возобновились. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-каналы.