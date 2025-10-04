В Петербурге младенец не выжил во время ночного кормления грудью
В Санкт-Петербурге младенец погиб во время ночного кормления. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Трагедия произошла в Красносельском районе. Вечером младенец начал капризничать, и мать взяла его к себе на диван, чтобы покормить грудью. В процессе женщина уснула, не уложив ребёнка обратно в кроватку.
Утром она обнаружила, что малыш не подаёт признаков жизни, и сразу вызвала скорую помощь. Однако прибывшие медики лишь констатировали смерть – спасти ребёнка не удалось.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются. По факту произошедшего проводится проверка.
