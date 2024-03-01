Появились подробности попытки массированной атаки на Крымский мост

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ВСУ попытались атаковать Крымский мост крылатыми ракетами Storm Shadow, а также использовали для этого и американские ракеты-приманки ADM-160 MALD. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что по традиции за несколько часов до первой атаки в небе над Чёрным морем был замечен американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. В 14.00 ВСУ выпустили ракеты ADM-160 MALD, которые должны были выявить средства противовоздушной обороны.
Перед второй атакой показался самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon. После этого были нанесены удары ракетами Storm Shadow британского производства.
По предварительным данным, российская ПВО сбила не менее 12 ракет. Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время нет. Однако есть данные о том, что осколки упали на ВПП аэропорта Бельбек.
При этом над Крымским мостом выпущена дымовая завеса, а движение там временно приостановлено. Также, по некоторым данным, в центре Севастополя после обстрела пропал свет.
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Перед второй атакой показался самолёт дальней радиолокационной разведки Boeing P-8A Poseidon. После этого были нанесены удары ракетами Storm Shadow британского производства.
При этом над Крымским мостом выпущена дымовая завеса, а движение там временно приостановлено. Также, по некоторым данным, в центре Севастополя после обстрела пропал свет.
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Элина Позднякова