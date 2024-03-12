Появились подробности попытки вторжения украинской ДРГ в Курскую область

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Украинцы стягивают тяжелую технику в районе Ворожбы – это менее 10 км от Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo. Тем временем российские военные продолжают вести бой с вражеской ДРГ.
Согласно сообщению, около 08.00 12 марта украинская ДРГ попыталась прорваться в Курскую область в районе посёлка Тёткино. Там завязался первый бой. Российским военным удалось быстро отбросить противника на территорию Украины. Однако в настоящее время еще продолжаются отдельные стычки и огневой контакт. При этом есть информация о ранениях среди гражданского населения.
При этом уточняется, что российские артиллеристы наносят удары по скоплениям живой силы и бронегруппам противника.
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«Буквально четверть часа назад аэроразведкой было установлено, что неонацисты стягивают тяжелую технику для формирования колонн в районе Ворожбы – это менее 10 км от границы с Курской областью», — говорится в сообщении.
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Элина Позднякова