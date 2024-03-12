Украинские ДРГ попытались прорваться в Курскую и Белгородскую области

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Российские военкоры сообщают о попытке прорыва украинских диверсионно-разведывательных групп в Белгородскую и Курскую области. Идут Бои.
«Наряду с попыткой организации штурмовых действий в Белгородском приграничье, неонацистские группировки также попытались проникнуть на территорию Курской области», — передает Wargonzo со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
Уточняется, что бои идут в районе Тёткино. Вражеские ДРГ попытались зайти с стрех сторон, однако были вовремя замечены и отброшены назад.
Официально данную информацию местные власти или Минобороны РФ не подтверждали.
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