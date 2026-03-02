В Москве 14-летний школьник поджёг отделение банка
В Москве несовершеннолетний поджёг отделение банка. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», инцидент произошёл вечером 2 марта.
Возгорание случилось около 18:00 по московскому времени в отделении Газпромбанка на Ленинградском проспекте, 75. Огонь повредил банкомат и стену, площадь возгорания составила три квадратных метра. Сотрудники эвакуировали из здания 12 человек, никто не пострадал.
Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний школьник. По предварительным сведениям, он действовал в одиночку. Следователи устанавливают мотивы поступка и проверяют подростка на причастность к деструктивным группам.
