Актёра Догукана Гюнгера выгнали из сериала «Клюквенный щербет» за наркотики

24 января 2026, 04:15

Догукан Гюнгер (Фото: Instagram* / @dogukangungor7

Звезда популярного турецкого сериала «Клюквенный щербет» Догукан Гюнгер сообщил о своём исключении из проекта. Это произошло после того, как в начале января актёра задержали по обвинению, связанному с наркотиками, пишет «Стархит».





О своём уходе из сериала Гюнгер рассказал в личном блоге. Он подчеркнул, что узнал об исключении от руководства телеканала Show TV. Актёр утверждает, что на протяжении четырёх сезонов работал над проектом с большим энтузиазмом и назвал решение киностудии несправедливым, заявив, что каждый имеет право на ошибку.



«Я, как и все, стал свидетелем того, насколько безжалостными могут быть некоторые люди и компании, принимая решения. В то время как я не первый и не последний человек в этой жизни, совершивший ошибку», — поделился Гюнгер.