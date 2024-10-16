Появились подробности убийства бойца СВО в Подмосковье

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16 октября, в среду, в Солнечногорском районе Московской области в упор расстреляли офицера ВС РФ. По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело. По подозрению в убийстве разыскивается водитель серого автомобиля «Мицубиси Аутлендер» 2012 года выпуска.
По данным ведомства, 16 октября в районе 09:00 в деревне Меленки неизвестный трижды выстрелил в заместителя начальника управления воинской части Никиту Кленкова, который выехал от своего дома в сторону Пятницкого шоссе. Почти на выезде неизвестные открыли огонь. Стреляли в упор, в водительское стекло. Всего было произведено не менее восьми выстрелов. Офицер погиб на месте. Мужчина неделю назад вернулся из зоны СВО.
На месте убийства криминалисты обнаружили гильзы от пистолета калибра 9 миллиметров. В розыск объявили серый «Мицубиси Аутлендер» 2012 года выпуска.
По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело.
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На месте убийства криминалисты обнаружили гильзы от пистолета калибра 9 миллиметров. В розыск объявили серый «Мицубиси Аутлендер» 2012 года выпуска.
По данному факту региональная прокуратура возбудила уголовное дело.
«На месте работают эксперты, ведётся следствие. Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Расследование на контроле подмосковной прокуратуры», — говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова