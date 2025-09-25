Тело 16-летней королевы красоты обнаружили на стройке после вечеринки в Бразилии
Тело 16‑летней королевы красоты Габриэлли Морейра нашли на стройплощадке в Бразилии. Об этом пишет People.
Отец несчастной сообщил, что обнаружил её с синяками и пятном крови на подбородке. Рядом с трупом находились две бутылки водки. По словам родственников, Габриэлли ушла на вечеринку с друзьями в бар, после чего о ней перестали поступать новости.
Родственники подозревают криминальный характер смерти. На это, по их мнению, указывают обстоятельства, включая наличие бутылок рядом с телом.
Ранее сообщалось, что 27‑летняя участница конкурса красоты Шамель Алехандра Алава Самбрано погибла в ДТП в Эквадоре. Автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с машиной, движущейся навстречу.
