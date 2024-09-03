Мужчина напал на полицейских с отверткой в Ингушетии, есть пострадавшие

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Нападение на пост полиции совершил мужчина при въезде в ингушский Магас. Как сообщили стражи порядка, пострадал один полицейский, нападавшего ликвидировали.
Несколько часов назад стало известно о задержании бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию, Усмана Аушева. Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, фигуранта взяли в Грозном.
По предварительным данным, Аушев в период с начала января по начало февраля 2023 года одобрил завышенную смету, чем был причинен ущерб на сумму в почти два миллиона рублей.
Уточнялось, что Аушев после этого подал в отставку и скрылся за пределами Ингушетии.
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По предварительным данным, Аушев в период с начала января по начало февраля 2023 года одобрил завышенную смету, чем был причинен ущерб на сумму в почти два миллиона рублей.
Уточнялось, что Аушев после этого подал в отставку и скрылся за пределами Ингушетии.
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Никита Кротов