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Мужчина напал на полицейских с отверткой в Ингушетии, есть пострадавшие

Мужчина напал на полицейских в Магасе в Ингушетии, один сотрудник пострадал
03 сентября 2024, 16:20
Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Нападение на пост полиции совершил мужчина при въезде в ингушский Магас. Как сообщили стражи порядка, пострадал один полицейский, нападавшего ликвидировали.
Несколько часов назад стало известно о задержании бывшего мэра Магаса, разыскиваемого за коррупцию, Усмана Аушева. Как уточнили в пресс-службе МВД по Республике Ингушетия, фигуранта взяли в Грозном.

По предварительным данным, Аушев в период с начала января по начало февраля 2023 года одобрил завышенную смету, чем был причинен ущерб на сумму в почти два миллиона рублей.



Уточнялось, что Аушев после этого подал в отставку и скрылся за пределами Ингушетии.

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#мир
#россия
#криминал
#ингушетия
#полиция
#новости
«Нашли в лесу без сознания»: Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье, подробности
Следствие допускает, что ОПГ в Приморье вымогала деньги и у других бойцов СВО
03 сентября 2024, 15:36

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В Приморье правоохранители разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана СВО Никиты Носова. Мужчина утверждает, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие силовиков. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого дела.

Местные цыгане прикрывались судьей

Утром 1 сентября в дальневосточных группах появился ролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте потерял руку, а когда вернулся домой, стал жертвой злоумышленников. Он пояснил, что по ранению получил 3 миллиона рублей.

«Местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал», — рассказывает молодой человек.
Каким образом преступники вымогали деньги, и какие обещания давали по их возвращению — мужчина не уточнил. Как утверждает Носов, после его обращения в полицию сотрудник порвал заявление и сказал, что не может ничем помочь.

Пытался уйти из жизни

В конце записи боец начал плакать и заявил, что подобные вымогательства на Дальнем Востоке поставлены на поток. Он призвал главу СК Александра Бастрыкина вмешаться, после чего сообщил, что хочет уйти из жизни.

Позже выяснилось, что старший брат бойца не мог долго него дозвониться и написал заявление в полицию. Искать ветерана СВО отправились сотрудники МВД, дружинники и военнослужащие. Никита был найден в бессознательном состоянии в лесу около дома.

Бойца экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию. К вечеру понедельника Никита вышел из комы, его состояние стабилизировали. Сейчас к нему никого не пускают.

Инцидент получил широкую огласку в сети. Так, депутат ГД Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру и призвал наказать виновных.

Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Подозреваемый, ранее судимый 22-летний гражданин, задержан. На допросе он признался в содеянном.

В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, мужчину заключат под стражу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут других участников преступления и потенциальных жертв.

Уголовное дело возбудили и в СК. Председатель Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе не уточнили, о какой конкретно статье идет речь, но, возможно, о доведении до покушения на самоубийство, пишет РИА Новости.

Не единственный случай

Как утверждают общественники, следователи ожидают нормализации состояния пострадавшего для дальнейшей беседы с ним.

«Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения. Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть», — рассказывает Иван.
Насколько это соответствует действительности, станет понятно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи.

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Сапер из «Азова»* получил 18 лет за разбой в Мариуполе
Сапёра из «Азова»* Рудика приговорили к 18 годам колонии за угон автомобиля
03 сентября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Silent_GOS

К 18 годам колонии за разбой и жестокое обращение с населением приговорили боевика запрещенного в России «Азова»* Сергея Рудика, сообщила пресс-служба Следкома.
«Приговором суда ему [Cергею Рудику] назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — прокомментировали в ведомстве.

Там добавили, что суду хватило доказательств, чтобы вынести решение. Следствие установило, что весной 2022 года фигурант и его сослуживцы дежурили в Мариуполе в районе проспекта Нахимова, когда получили незаконный приказ похитить машину у гражданских. Увидев транспортное средство, боевики напали с автоматами Калашникова на невооруженных людей.

«Нападавшие несколько раз выстрелили в воздух, а затем, направив оружие на мирных граждан, стали угрожать его применением и заставили их покинуть автомобиль. С похищенным имуществом Рудик с сослуживцами с места происшествия скрылись, распорядившись им по своему усмотрению», — резюмировали в Следкоме.

Осужденный полностью признал свою вину.

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#мир
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Школьный автобус в КНР насмерть задавил 11 человек
CCTV: автобус насмерть задавил 11 человек рядом со школой в КНР
03 сентября 2024, 14:20

Фото: istockphoto/josephmok

Больше десяти человек погибли в результате наезда автобуса на школьников и родителей в Китае, передает Центральное телевидение КНР (CCTV). Отмечено, что трагедия произошла ранним утром около семи часов во вторник, 3 сентября.
Автобус потерял управление, вылетев на обочину, где были пешеходы. Среди погибших пятеро детей и шестеро взрослых. Водитель автобуса задержан, сейчас устанавливаются причины произошедшего.

Ранее была информация, что на юго-востоке Турции в результате крупной аварии с участием автобуса пострадали 30 человек. Еще 11 погибли. Губернатор Мефтун Даллы говорил, что водитель мог заснуть за рулем.

Перед этим сообщалось, что работников ФСБ в Дагестане обстрелял наркодилер.

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В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева

У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок

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#мир
#китай
#смерть
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#автобус
#школа
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В Грозном взяли разыскиваемого за коррупцию экс-мэра города Магас Аушева
03 сентября 2024, 13:32

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

В Грозном задержан бывший мэр ингушского города Магас Усман Аушев, сообщила пресс-служба МВД по Ингушетии.
«…Установили местонахождение бывшего мэра города Магаса, находящегося в федеральном розыске, и во взаимодействии с коллегами из МВД по Чеченской Республике задержали его в Грозном», — пояснили там.
Предварительно, в период с 10 января по 6 февраля прошлого года Аушев, будучи заказчиком ремонта электроснабжающих сетей, утвердил завышенные сметы, чем был нанесен ущерб на почти два миллиона рублей.

«После противоправного деяния мэр ушёл в отставку по собственному желанию и скрылся за пределами Ингушетии…» — добавили в пресс-службе.

Чиновника арестовали на период разбирательства.

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#россия
#чечня
#грозный
#уголовное дело
#ингушетия
#мэр
#коррупция
#криминал
#новости
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У ростовчанки после сделанного аборта всё равно родился ребёнок
03 сентября 2024, 13:23

Фото: istockphoto/Zulkarnieiev Zulkarnieiev

Беременной жительнице Ростова-на-Дону сообщили, что её ребёнок во чреве умер, и сделали аборт. Но малыш, видимо, был несогласен и всё равно родился.
Валентина развелась с мужем ещё в 2020 году, но они продолжали время от времени встречаться, сообщает телеграм-канал Mash Don. После одной из таких встреч женщина узнала, что беременна. После процедуры УЗИ в клинике «МедЮгТранс», ей сообщили, что плод замер, сердцебиение у ребёнка отсутствует. В женской консультации поликлиники № 1 Валентину направили на вакуумный аборт, эмбрион удалили.

Через некоторое время женщине стало плохо, она вновь пошла в женскую консультацию. Врач поставила диагноз «воспаление матки», прописала колоть антибиотики. Как выяснилось, зря. Через месяц, когда менструация так и не возобновилась, ростовчанка сделала новое УЗИ, которое показало наличие плода со сроком 14-15 недель.

Уже на суде представители «МедЮгТранса» заявили, что надо было с самого начала не доверять только УЗИ, а идти к акушеру-гинекологу. Медицинская экспертиза показала, что решительно все врачи плохо обследовали пациентку, а затем ей был проведён некачественный аборт. Все три медучреждения должны выплатить около 250 тысяч рублей. Валентина считает, что сумма должна быть намного больше и намерена обжаловать это решение.

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#аборт
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Ученого из Новосибирска приговорили к 15 годам за госизмену
Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору ИТПМ СО РАН Александру Шиплюку
03 сентября 2024, 12:56

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Наказание в виде 15 лет колонии строгого режима по статье о госизмене получил директор Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
«Суд назначил Шиплюку наказание в виде 15 лет лишения свободы», — прокомментировали там.
Известно, что Шиплюк признан виновным, оштрафован на полмиллиона рублей, а после освобождения в течение полутора лет будет иметь ограничение свободы. Подробности не сообщаются, поскольку дело является секретным.

Кроме Шиплюка арестовали ученых Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева. Институтские работники просили высшее руководство страны «защитить российскую аэродинамическую науку».

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Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Иркутской области

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#россия
#суд
#криминал
#уголовное дело
#госизмена
#новосибирская область
#новости
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Два человека пострадали при жёсткой посадке вертолёта в Иркутской области
03 сентября 2024, 12:53

Фото: iStock/Zeferli

Два человека пострадали при совершении вертолетом Ми-8 жесткой посадки в Иркутской области. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, ЧП произошло 3 сентября около 08:30 утра по московскому времени. Всего на борту вертолёта находилось шесть человек. Все они медики и выполняли санитарный рейс Орлик. Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали.

Напомним, вертолёт Ми-8 перестал выходить на связь в районе границы между Иркутской областью и Бурятией. Позже стало известно, что пропавший вертолет жестко приземлился в 85 километрах от Иркутска.

Ранее сообщалось, что финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена Полина погибли при крушении вертолёта Ми-8 на Камчатке.

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#медики
#ск рф
#тела
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На Урале нашли тело пропавшей 11-летней школьницы
В Нижнем Тагиле нашли тело 11-летней школьницы, которую искали четыре дня
03 сентября 2024, 12:40

Фото: istockphoto/blinow61

Школьницу в возрасте 11 лет нашли мертвой в Нижнем Тагиле. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей поискового отряда, девочка пропала четыре дня назад после ухода на прогулку.
Подробности не сообщаются. В полиции произошедшее не прокомментировали.

Ранее стало известно, что в деле по факту вымогательства денег у бойца спецоперации могут появиться новые фигуранты.

По информации журналистов, участник СВО из Приморского края получил три миллиона рублей за ранение. Мужчина выложил в сеть запись с рассказом о потере руки. Позже он стал жертвой аферистов, которым отдал примерно 250 тысяч рублей, а затем еще 150 тысяч рублей другому злоумышленнику.

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Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко приземлился

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В Ступине столкнулись два грузовика и легковушка, есть пострадавший
#россия
#дети
#смерть
#полиция
#новости
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Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко приземлился
Глава Бурятии Цыденов: Пропавший недалеко от Иркутска вертолёт жестко сел
03 сентября 2024, 11:33

Фото: istockphoto/Mikhail Kniazev

В 85 километрах от Иркутска жестко приземлился пропавший вертолет, написал в Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов.
«Вертолёт, совершавший санитарный рейс нашей авиакомпании «Баргузин», совершил жёсткую посадку... Экипаж вышел на связь, все живы, у двоих, предварительно, незначительные травмы, остальные не пострадали», — говорится в сообщении.
Поисково-спасательные мероприятия продолжаются. Ранее сообщалось, что на границе Бурятии с Иркутской областью пропала связь с экипажем вертолета Ми-8.

До этого стало известно, что в Ступино произошло столкновение двух грузовиков и легкового автомобиля, госпитализирован водитель легковушки. По предварительным данным, у него может быть черепно-мозговая травма.

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#бурятия
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#вертолёты
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