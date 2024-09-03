«Нашли в лесу без сознания»: Кто вымогал деньги у бойца СВО в Приморье, подробности

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В Приморье правоохранители разбираются в уголовном деле о вымогательстве и доведении до попытки самоубийства 21-летнего ветерана СВО Никиты Носова. Мужчина утверждает, что на этот шаг его толкнули местные бандиты и бездействие силовиков. В материале «Радио 1» расскажем подробности этого дела.
Местные цыгане прикрывались судьейУтром 1 сентября в дальневосточных группах появился ролик, в котором житель Уссурийска Никита Носов рассказывает, что на фронте потерял руку, а когда вернулся домой, стал жертвой злоумышленников. Он пояснил, что по ранению получил 3 миллиона рублей.
«Местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьей, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня еще 150 тысяч, но ничего не сделал», — рассказывает молодой человек.
Каким образом преступники вымогали деньги, и какие обещания давали по их возвращению — мужчина не уточнил. Как утверждает Носов, после его обращения в полицию сотрудник порвал заявление и сказал, что не может ничем помочь.
Пытался уйти из жизниВ конце записи боец начал плакать и заявил, что подобные вымогательства на Дальнем Востоке поставлены на поток. Он призвал главу СК Александра Бастрыкина вмешаться, после чего сообщил, что хочет уйти из жизни.
Позже выяснилось, что старший брат бойца не мог долго него дозвониться и написал заявление в полицию. Искать ветерана СВО отправились сотрудники МВД, дружинники и военнослужащие. Никита был найден в бессознательном состоянии в лесу около дома.
Бойца экстренно отвезли в больницу и поместили в реанимацию. К вечеру понедельника Никита вышел из комы, его состояние стабилизировали. Сейчас к нему никого не пускают.
Инцидент получил широкую огласку в сети. Так, депутат ГД Александр Хинштейн написал заявление в Генпрокуратуру и призвал наказать виновных.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере». Подозреваемый, ранее судимый 22-летний гражданин, задержан. На допросе он признался в содеянном.
В скором времени ему будет избрана мера пресечения. Вероятнее всего, мужчину заключат под стражу. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут других участников преступления и потенциальных жертв.
Уголовное дело возбудили и в СК. Председатель Александр Бастрыкин поставил его на особый контроль в центральном аппарате и потребовал у руководителя краевого управления доклад о ходе расследования. В пресс-службе не уточнили, о какой конкретно статье идет речь, но, возможно, о доведении до покушения на самоубийство, пишет РИА Новости.
Не единственный случайКак утверждают общественники, следователи ожидают нормализации состояния пострадавшего для дальнейшей беседы с ним.
«Насколько я знаю, эпизод с вымогательством произошел еще в 2022-м, когда Никита только вернулся с СВО после ранения. Причем деньги с него требовали старые знакомые, вращающиеся в околокриминальных кругах. Якобы Носов ранее то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам им давал под проценты, а потом потребовал вернуть», — рассказывает Иван.Насколько это соответствует действительности, станет понятно после того, как с потерпевшим пообщаются следователи.
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Алина Юрчак