В Нижнем Новгороде реанимобиль перевернулся в ДТП с иномаркой, есть пострадавшие
В Нижнем Новгороде на площади Лядова произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой медицинской помощи. Об этом сообщает ГУ МВД по Нижегородской области.
Авария случилась 26 октября примерно в 15:00. По предварительной информации, водитель BMW не предоставил преимущество в движении реанимобилю. Машина скорой помощи в этот момент проезжала регулируемый перекрёсток с включёнными спецсигналами.
В результате столкновения карета скорой помощи перевернулась. В этом инциденте пострадала фельдшер 2001 года рождения. Медики доставили её в больницу. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства и детали случившегося.
Ранее в Сергиевом Посаде водитель внедорожника протаранил маршрутку и скрылся с места ДТП.
Читайте также: