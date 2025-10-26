Концерт BLIZKEY во Владикавказе завершился лезгинкой на столах и массовой дракой
SHOT: Во Владикавказе произошла массовая драка на концерте певца BLIZKEY
Во Владикавказе произошла массовая драка на концерте певца BLIZKEY. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Выступление BLIZKEY (настоящее имя — Валерий Майромян) проходило в ресторане «Торне». Мероприятие завершилось массовой дракой из-за большого количества проданных билетов и образовавшейся давки на танцполе. Несколько человек получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Зрители рассказали, что подростки, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, начали танцевать лезгинку на столах. Охрана не вмешивалась в происходящее. Сотрудники полиции начали проверку по факту инцидента.
Читайте также: