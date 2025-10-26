На трассе в Саратове футбольные фанаты устроили массовую драку
В Саратовской области более 30 человек задержали после драки на трассе Р-228
Правоохранительные органы Саратовской области задержали свыше 30 человек после массовой драки, которую устроили местные жители на федеральной трассе Р-228. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошёл 25 октября. Сотрудники полиции выехали на место конфликта и пресекли противоправные действия.
«В территориальный отдел полицейскими для дальнейших разбирательств было доставлено более 30 человек», — уточнили в ведомстве.Сообщается, что задержанные состоят в фанатских группировках. Они поддерживают саратовский хоккейный клуб «Сокол» и ульяновский футбольный клуб «Волга». По предварительной информации, именно конфликт между этими группами болельщиков и спровоцировал массовую драку.
