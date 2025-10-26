На трассе в Саратове футбольные фанаты устроили массовую драку

26 октября 2025, 16:01

В Саратовской области более 30 человек задержали после драки на трассе Р-228

Фото: Istock/Tero Vesalainen

Правоохранительные органы Саратовской области задержали свыше 30 человек после массовой драки, которую устроили местные жители на федеральной трассе Р-228. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.





Инцидент произошёл 25 октября. Сотрудники полиции выехали на место конфликта и пресекли противоправные действия.

«В территориальный отдел полицейскими для дальнейших разбирательств было доставлено более 30 человек», — уточнили в ведомстве.