Семь человек пострадали в результате атаки беспилотников в Петербурге

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Взрыв произошел у здания Военной академии связи им. С. М. Буденного в Петербурге, сообщил Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, пострадали семь человек.
Как отмечает канал, причина взрыва пока не установлена. По одним данным рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим — учебный боеприпас. Про версию с бесплиотником пишет также Telegram-канал «112». Отметим, что официальной информации об этом пока нет.
Один из пострадавших находится в реанимации.
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Как отмечает канал, причина взрыва пока не установлена. По одним данным рядом с академией мог взорваться беспилотник. По другим — учебный боеприпас. Про версию с бесплиотником пишет также Telegram-канал «112». Отметим, что официальной информации об этом пока нет.
Один из пострадавших находится в реанимации.
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Артем Кузьмин