Появились подробности загадочной смерти ученицы воскресной школы из Подмосковья

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В Подмосковье внезапно скончалась 12-летняя ученица воскресной школы, о подробностях смерти подростка рассказала её мать в беседе с Telegram-каналом SHOT.
По информации СМИ, 12 мая подросток вместе с двумя сестрёнками пошла в школу при храме в Балашихе. Когда девочка вернулась домой, то попросила у мамы денег на чипсы, сходила в магазин, а когда вернулась — пожаловалась на боль в голове.
Мать дала ей детскую таблетку обезболивающего, однако, девочке становилось только хуже. Перед сном она пошла в ванную умыться, потеряла сознание и упала на пол: изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы.
Как сообщила мать девочки в беседе с SHOT, судмедэксперты не нашли в крови подростка запрещённых веществ. Школьница скончалась от инсульта.
По словам собеседницы Telegram-канала, врачи предположили, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.
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Мать дала ей детскую таблетку обезболивающего, однако, девочке становилось только хуже. Перед сном она пошла в ванную умыться, потеряла сознание и упала на пол: изо рта у неё пошла пена с кровью. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть школьницы.
Как сообщила мать девочки в беседе с SHOT, судмедэксперты не нашли в крови подростка запрещённых веществ. Школьница скончалась от инсульта.
По словам собеседницы Telegram-канала, врачи предположили, что кровоизлияние в мозг мог вызвать гормональный сбой, связанный с подростковым периодом.
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Евгения Парфентьева