Задержанного за сбор денег для ВСУ студента отчислили из МГУ

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Украинского студента Сергея Гулько, которого арестовали за попытки сбора денег для Вооруженных сил Украины, отчислили из университета. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу факультета фундаментальной медицины.
«С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении», — рассказали в пресс-службе ФФМ.Стоит отметить, что претензий к академической успеваемости юноши у факультета не было. В заявлении факультета сообщатся, что Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе.
В университете добавили, что администрация факультета не получала информацию о том, чтобы Гулько «публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения».
Ранее сообщалось, что станцевавшая тверк у Вечного огня студентка из Замбии получила год условно. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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