Появились жуткие кадры из квартиры киллера, расстрелявшего мужчину в Москве

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Столичная прокуратура показала кадры из квартиры, где проживает
«Следователями и криминалистами столичного СК в ходе проведения обыска по месту регистрации подозреваемого обнаружены магазины от автомата Калашникова и военное обмундирование», — говорится в сообщении столичного СК.
Ранее сообщалось, что в четверг утром мужчина в чёрной маске застрелил 34-летнего Константина Балишанского в районе Фили-Давыдково. В городе был объявлен план «Перехват», по итогам которого стрелка задержали. Он оказывал сопротивление и был ранен в голову.
Следствие считает, что причиной убийства стал личный мотив. Мужчины поссорились из-за женщины. Все подробности жестокого преступления можно прочитать здесь.
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