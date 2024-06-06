Появились жуткие кадры из квартиры киллера, расстрелявшего мужчину в Москве

Из здания «Детского посольства» на ВДНХ в столице эвакуированы 19 детей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что в здание била молния. По данным канала, в данный момент огнем охвачена кровля административного здания «Детского посольства», расположенного на территории ВДНХ, на Проспекте Мира. Информация о пострадавших уточняется, экстренные службы выехали на место происшествия.