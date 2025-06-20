В деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены появилась новая обвиняемая
В рамках расследования дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, следственные органы предъявили обвинение 78-летней Таисии Киселёвой, родственнице семьи Метревели. Она подозревается в мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал «112».
По данным следствия, Киселёва не принимала непосредственного участия в преступлении, однако помогла внучке Тархова продать автомобиль марки Toyota, принадлежавший экс-мэру, за сумму в один миллион рублей. Следователи считают, что данная сделка была осуществлена с целью скрыть следы преступления.
В связи с преклонным возрастом и состоянием здоровья Киселёва была отправлена под домашний арест.
Напомним, что 31 января друг Виктора Тархова обратился в полицию с заявлением о его пропаже. Последний раз Тарховы выходили на связь в конце декабря 2024 года. Следственные органы возбудили уголовное дело, внучка Тарховых была задержана по подозрению в совершении преступления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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