В деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены появилась новая обвиняемая

20 июня 2025, 09:17

Фото: iStock/Motortion

В рамках расследования дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги, следственные органы предъявили обвинение 78-летней Таисии Киселёвой, родственнице семьи Метревели. Она подозревается в мошенничестве в крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал «‎112».