Появилось фото с места крушения вертолёта в Архангельской области

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В Архангельской области потерпел крушение частный четырёхместный вертолёт Robinson 44. Два человека, находившиеся на борту, погибли.
Телеграм-канал «112» опубликовал фотографии с места падения воздушной машины. На борту вертолёта находились местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин. Товарищи отправились на рыбалку. Возвращаясь, они вылетели из деревни Бычье в посёлок Карандашевская, сообщив родным, что будут дома через три часа. Больше они на связь не выходили.
Когда Семёнов и Сметанин не прибыли в указанное время, родственники запаниковали, но сразу сообщить в экстренные службы не решились, так как полёт не был согласован, а вертолёт, принадлежащий депутату, не был приписан ни к одному из аэродромов. Поиски пропавших начались только через сутки. Рухнувший вертолёт был найден в болотистой местности в пять километрах от Бычьего. Обломки удалось обнаружить с воздуха.
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Александр Бойцов