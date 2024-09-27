Появились новые подробности крушения вертолета Robinson 44 в Архангельской области

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В Архангельской области найдено место крушения вертолета Robinson 44, на борту которого находились депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов. Оба, по предварительным данным, погибли в результате трагедии. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
25 сентября Сметанин и Семёнов из Архангельска отправились на рыбалку на вертолете, которым управлял Семёнов. После остановки в деревне Езевец для пополнения снаряжения, они направились к живописным озерам неподалёку.
Порыбачив, они вернулись в деревню, разгрузились и должны были вылетать обратно в Архангельск. Отмечается, что для дозаправки мужчины остановились в деревне Бычье. Около семи вечера, они отправили сообщения своим близким, пояснив, что вылетают домой.
Однако после этого связь с ними была потеряна. Члены их семей начали волноваться, но не сразу сообщили о пропаже в экстренные службы, так как полет был несогласованным. На следующий день им стало понятно, что произошла трагедия. Позже стало известно, что Robinson потерпел крушение в болотистой местности.
Ранее сообщалось, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Порыбачив, они вернулись в деревню, разгрузились и должны были вылетать обратно в Архангельск. Отмечается, что для дозаправки мужчины остановились в деревне Бычье. Около семи вечера, они отправили сообщения своим близким, пояснив, что вылетают домой.
Однако после этого связь с ними была потеряна. Члены их семей начали волноваться, но не сразу сообщили о пропаже в экстренные службы, так как полет был несогласованным. На следующий день им стало понятно, что произошла трагедия. Позже стало известно, что Robinson потерпел крушение в болотистой местности.
Ранее сообщалось, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова