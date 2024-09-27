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Появились новые подробности крушения вертолета Robinson 44 в Архангельской области

Shot: в Архангельской области обнаружено место крушения вертолета Robinson 44
27 сентября 2024, 10:37
Фото: iStock/camptoloma

Фото: iStock/camptoloma

В Архангельской области найдено место крушения вертолета Robinson 44, на борту которого находились депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семёнов. Оба, по предварительным данным, погибли в результате трагедии. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
25 сентября Сметанин и Семёнов из Архангельска отправились на рыбалку на вертолете, которым управлял Семёнов. После остановки в деревне Езевец для пополнения снаряжения, они направились к живописным озерам неподалёку.

Порыбачив, они вернулись в деревню, разгрузились и должны были вылетать обратно в Архангельск. Отмечается, что для дозаправки мужчины остановились в деревне Бычье. Около семи вечера, они отправили сообщения своим близким, пояснив, что вылетают домой.



Однако после этого связь с ними была потеряна. Члены их семей начали волноваться, но не сразу сообщили о пропаже в экстренные службы, так как полет был несогласованным. На следующий день им стало понятно, что произошла трагедия. Позже стало известно, что Robinson потерпел крушение в болотистой местности.

Ранее сообщалось, что ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трагедия
#вертолёт
#крушение
У жителя Серпухова нашли грецкие орехи, наполненные наркотиками
27 сентября 2024, 09:16

Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя Серпухова по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В гараже и доме, арендованном задержанным, при обыске была обнаружена пластиковая ёмкость с порошком и 58 свёртков с аналогичным содержимым. Часть свёртков была спрятана в скорлупе грецких орехов. Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Кроме того, в доме были канистры с различными жидкостями, электронные весы, лабораторная посуда и упаковочный материал», — говорится в сообщении.
Задержанный заявил, что производил наркотики для личного пользования.

Против мужчины завели уголовное дело по статьям: «Приготовление к преступлению» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Неизвестный инсектицид был найден в организмах умерших под Красноярском детей

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#серпухов
#наркотики
#полиция
#мвд московской области
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Неизвестный инсектицид был найден в организмах умерших под Красноярском детей
СК нашел в организмах отравившихся под Красноярском детей инсектицидное средство
27 сентября 2024, 08:01

Фото: istockphoto/artolympic

В главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что приоритетной версией расследования гибели детей, отравившихся под Красноярском, является возможность попадания в их организм компонентов неизвестного инсектицида. Об этом пишет РИА Новости.
Сообщается, что в рамках расследования дела следствием были получены предварительные данные экспертизы.

«Попадание в организм детей компонентов инсектицидного неустановленного средства — приоритетная версия следствия отравления детей в Назаровском районе Красноярского края на данный момент», — отметил собеседник агентства.

Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дети скончались в медицинском учреждении.

Девственник и выпускник МГУ: как ученый из Нижнего Новгорода раскапывал могилы и делал кукол из тел детей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#учёный
#дети
#семья
#мгу
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Учительница из Челябинска, которой угрожали отрезать язык, с трудом говорит
27 сентября 2024, 06:10

Фото: istock/utah778

Учительница с 35-летним стажем, Галина К., рискует не вернуться в школу №71 Челябинска после того, как отец одного из учеников довел ее до инсульта, угрожая отрезать ей язык.
В настоящее время педагог проходит длительное лечение и испытывает трудности с речью после пребывания в реанимации.

«Я не знаю, продолжу ли я работать в школе. Будущего для меня пока нет, приходится заниматься своим здоровьем. А прошлое, честно говоря, вспоминать не хочу», — поделилась Галина К. в интервью telegram-каналу «RT на русском».
Инцидент произошел, когда разъяренный отец обматерил учительницу за замечание к детям о необходимости говорить на русском языке, в то время как они использовали цыганский. В результате его действий женщина потеряла сознание и впала в инсульт.

Ситуация привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. По итогам проверки, инициированной челябинским управлением следкома, было возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством и хулиганства. Угрозы учителю сделали Панченков, который в настоящее время арестован на 14 суток.

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#педагог
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#лечение
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РИА Новости: актер Воловенко устроил дебош на борту самолета
27 сентября 2024, 03:40

Фото: istock/ANATOLii SAVITSKiiru

Актер Евгений Воловенко был передан полиции после инцидента на рейсе из Москвы в Хабаровск. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации очевидцев, Воловенко вел себя крайне агрессивно: он пытался открыть дверь самолета во время полета, оскорблял членов экипажа и требовал алкоголь. Более того, актер предлагал заплатить за возможность покурить на борту.

Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила РИА Новости, что на рейсе FV6297, который состоялся 15 сентября, один из пассажиров выпил четыре порции вина, после чего стал агрессивно вести себя и просить разрешение на курение. Полиция начала проверку действий актера на предмет хулиганства.
Евгений Воловенко известен по ролям в таких телесериалах, как «По законам военного времени» и «Лондонград. Знай наших!».

Ранее сообщалось, что народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.

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#полиция
#курение
#алкоголь
#актёр
#авиакомпании
#служба
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Мигрант напал на врачей в Москве: Бастрыкин вмешался
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве
27 сентября 2024, 00:18

Фото: istock/Олег Копьёв

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на бригаду врачей в Москве, сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
По данным, распространённым в социальных сетях, инцидент произошёл в одном из районов Москвы, когда бригада врачей прибыла к 24-летнему мигранту для оказания медицинской помощи. Во время осмотра молодой человек повёл себя агрессивно, напал на медиков и попытался оказать сопротивление правоохранителям, прибывшим для его задержания. Следственные органы начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьёй за хулиганство.

Ранее сообщалось, что рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров Владимирской области. Площадь пожара составила 2750 квадратных метров, сообщает МЧС России вечером 26 сентября.

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#подмосковье
#дело
#мчс
#уголовное дело
#хулиганство
#инцидент
#план
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Пожар охватил почти 3 тысячи квадратов на рынке стройматериалов во Владимирской области
МЧС: в Коврове горит рынок со стройматериалами на 2,7 тысячи «квадратов»
26 сентября 2024, 23:07

Фото с места: МЧС России

Рынок со стройматериалами загорелся в городе Ковров Владимирской области. Площадь пожара составила 2750 квадратных метров, сообщает МЧС России вечером 26 сентября.
«Сотрудники МЧС России тушат пожар. Пострадавших нет», — сообщает ведомство.

Изначально сообщалось о 2000 квадратных метров пожара, но огонь продолжает стремительно распространяться. Сейчас с пожаром борются пять единиц техники и 15 сотрудников МЧС. О причинах возгорания пока не сообщается.



Ранее под Балашихой больше девяти часов тушили горящий лес. Лесной пожар произошёл в километре от микрорайона Железнодорожный в Московской области. Там сейчас ищут поджигателя.

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#мчс
#пожар
#сотрудники
#владимирская область
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МИД России вынес представление послу Узбекистана после инцидента в школе Ташкента
МИД РФ вынес представление послу Узбекистана после инцидента со школьником
26 сентября 2024, 21:40

Фото: Официальная страница МИД РФ

МИД России вынес официальное представление послу Республики Узбекистан после избиения учительницей школьника, который попросил объяснить предмет на русском языке. Об этом 26 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Ранее представитель МИД Мария Захарова потребовала от Узбекистана дать правовую оценку случая с жестоким обращением в школе Ташкента.

Поводом стало видео, на котором русскоговорящий ребенок просит учительницу объяснить предмет на русском языке, после чего педагог начинает избивать школьника на глазах у других детей.

В отношениях между дружественными странами не должно быть места подобной неприязни по языковому признаку, уверены в МИД.

Сейчас ситуацией в школе занимается детский омбудсмен.

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#детский омбудсмен
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В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом
26 сентября 2024, 20:39

Фото: iStock/artolympic

В Подмосковье ввели план «Перехват» из-за сбежавшего срочника с автоматом.
Об этом сообщил источник RT, который не привёл других подробностей.

Ранее сообщалось, что срочник, служащий в Преображенском полке, сбежал из многофункционального огневого центра в парке «Патриот», вероятно, прихватив с собой автомат и комплект патронов к нему.

Известно, что 19-летний Даниил Фоменко прибыл в Москву по призыву из Рязани.

Отметим, что план «Перехват» подразумевает создание оперативной группы, которая займётся поиском транспортного средства, связанного с тяжким или особо тяжким преступлением.

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#парк «патриот»
#военные
#подмосковье
#оружие
#полиция
#розыск
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Композитора Вячеслава Добрынина госпитализировали с подозрением на третий инсульт
Народного артиста Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в Москве
26 сентября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в тяжелом состоянии в московскую больницу. У певца и композитора подозревают третий инсульт, сообщает РГ со ссылкой на директора композитора.
«Его состояние оценивается как тяжелое, врачи не дают прогнозов», — сообщил директор артиста Сергей Карпов.

Родные и друзья Вячеслава Добрынина ждут результаты от врачей и надеются, что все обойдется. Сообщается, что артист не выступает уже три года из-за перенесенных ранее инсультов.

Композитор Вячеслав Добрынин является автором песен: «Всё, что в жизни есть у меня», «Прощай, от всех вокзалов поезда», «Кто тебе сказал», «Не сыпь мне соль на рану» и многих других. За свою творческую деятельность народный артист России выпустил 17 музыкальных альбомов и написал больше тысячи песен.

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