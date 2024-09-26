Вертолёт Robinson R44 пропал ещё сутки назад

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О пропаже вертолёта Robinson R44 стало известно спустя сутки, поскольку полёт не был зарегистрирован. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что судно вылетело в деревню Карандашевская в Архангельской области вчера в 19:40. Прибыть на место оно должны было в 22:40.
В оперативные службы региона информация о пропаже вертолёта поступила от родственников депутата архангельской городской думы Сергея Сметанина, который находился на борту. Также накануне вечером местный бизнесмен Алексей Семёнов, которому и принадлежит вертолёт, написал супруге, что будет дома через три часа, но после этого не выходил на связь.
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В оперативные службы региона информация о пропаже вертолёта поступила от родственников депутата архангельской городской думы Сергея Сметанина, который находился на борту. Также накануне вечером местный бизнесмен Алексей Семёнов, которому и принадлежит вертолёт, написал супруге, что будет дома через три часа, но после этого не выходил на связь.
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Анастасия Чинкова