Появилось фото вероятного пособника террористов из «Крокуса», прячущегося в лесу

Фото: iStock/Tero Vesalainen
Фото предполагаемого пособника террористов, осуществивших массовый расстрел людей в концертном зале Подмосковья «Крокус Сити Холл», опубликовал телеграм-канал «Mash».
По информации портала, мужчина, изображенный на фотографии, 1976 года рождения. В настоящее время он может скрываться в лесополосе подмосковного Чехова.
Все силовые службы Московской области подняты по тревоге, объявлен план «Сирена».
Разыскиваемый может быть вооружен.
Читайте также:
Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции
Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту
Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
Все силовые службы Московской области подняты по тревоге, объявлен план «Сирена».
Разыскиваемый может быть вооружен.
Читайте также:
Террорист из «Крокуса» оказался связан с таджикскими экстремистами из Турции
Предполагаемый террорист Назаров предположительно оказался непричастен к теракту
Записку с угрозой теракта нашли в «Крокус Сити Молле»
Анастасия Хохлова