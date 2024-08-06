Украинских боевиков разгромили при попытке прорыва границы в Курской области

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Не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения. Об этом пишет Mash.
По данным издания, бой еще продолжается. В сторону Суджанского района двигается российская техника. Группировку ВСУ отбросили за российскую границу и наносят по ним удары с помощью артиллерии и авиации. Тем временем противник разделился на малые группы и прячется в посадках Шосткинского района Сумской области.
Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По данным российских военных экспертов, наступление организовал глава украинского ГУР Кирилл Буданов.
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Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
По данным российских военных экспертов, наступление организовал глава украинского ГУР Кирилл Буданов.
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Элина Позднякова