Украинских боевиков разгромили при попытке прорыва границы в Курской области

Троим экс-боевикам ВСУ назначили по 15 лет за обстрел моста в Донбассе, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ. Игоря Маслянко, Ивана Борисова и Михаила Скородько судили по статьям об умышленном уничтожении чужого имущества, а также о жестоком обращении с мирным населением на оккупированной территории.