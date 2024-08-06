ВСУ использовали бронемашины для прорыва границы в Курской области

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Подразделения ВСУ, которые попытались прорвать российскую границу в Суджанском районе Курской области, использовали бронетехнику, в том числе танки. Об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
«При прорыве на территорию РФ в Курской области противник использовал бронетехнику, в том числе танки. Несколько бронемашин сожжены. Противник пытается действовать малыми группами в Суджанском районе Курской области в направлении н.п. Гончаровка и Куриловка», — написал Котенок в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские силы сейчас рассредоточены в посадках Шосткинского района Сумской области. Места их дислокации выявляются, после чего по ним наносятся массированные удары.
Ранее сообщалось, что не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения.
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