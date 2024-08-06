Последствия атаки ВСУ на Суджанский район Курской области попали на видео

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Последствия атаки боевиков ВСУ на Суджанский район Курской области попали на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.
Ранее сообщалось, что украинские войска попытались прорваться через государственную границу в Курской области. На опубликованных кадрах видно, что ряд домов получил серьезные повреждения, на дороге видны обломки зданий и куски вырванного ударами снарядов асфальта.
Не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Не менее 20 боевиков ВСУ погибли при попытке прорыва границы в Суджанском районе Курской области, еще порядка 50 получили ранения. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего пошли атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.
Военный эксперт Коротченко раскрыл, как ВСУ используют иностранных наемников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова