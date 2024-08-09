Появилось видео из Липецкой области во время ночной массированной атаки БПЛА

Фото: istockphoto/Evan Austen
В сети появилось видео, снятое в Липецкой области во время массированной атаки БПЛА этой ночью, 9 августа. Их публикует телеграм-канал Mash.
На кадрах видно большое красное марево вдали и продолжающиеся яркие вспышки на фоне пожара и взрывов.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников, в регионе вводили красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже глава региона писал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения беспилотника оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. В то же время на сайте областного ГУ МЧС ночью сообщалось, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.
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«Военный аэродром. В склад со снарядами попали», — слышны голоса на видео.
Ранее губернатор Игорь Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ этой ночью подверглись массированной атаке беспилотников, в регионе вводили красный уровень угрозы атаки БПЛА. Позже глава региона писал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения беспилотника оказался поврежден объект энергетической инфраструктуры. В то же время на сайте областного ГУ МЧС ночью сообщалось, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.
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Данил Пономарев