Стало известно о новых пострадавших от массированной атаки БПЛА в Липецкой области

Видео: телеграм-канал Игоря Артамонова
Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении.
«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.Ранее Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ подверглись массированной атаке беспилотников. Позже он отмечал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС ночью сообщало на своем сайте, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.
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