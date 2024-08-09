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Стало известно о новых пострадавших от массированной атаки БПЛА в Липецкой области

Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9
09 августа 2024, 09:06

Видео: телеграм-канал Игоря Артамонова

Число пострадавших от массированной атаки БПЛА на Липецкую область выросло до 9 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем телеграм-канале. Всем раненым сейчас оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении.


«Посетили раненых в больницах. На текущий момент в списке пострадавших 9 человек. Всем оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.
Ранее Артамонов сообщал, что Липецк и Липецкий муниципальный округ подверглись массированной атаке беспилотников. Позже он отмечал, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений, а также после падения БПЛА был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Областное ГУ МЧС ночью сообщало на своем сайте, что на военном аэродроме произошло возгорание по третьему рангу пожара.

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На птицефабрике мужчину зажевало в конвейер
В Уфе рабочего зажевало в конвейер на птицефабрике, мужчину спасти не удалось
09 августа 2024, 09:17

Фото: iStock/Fedorovekb

На птицефабрике в Уфе рабочего зажевало в конвейер. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Трагедия произошла из-за действий сотрудницы предприятия. Женщина по имени Гульнур включила автоматический режим работы ленты для сбора яиц, чтобы пойти на обед, однако никому об этом не сказала.

В это время двое сотрудников занимались ремонтом оборудования. Во время обеденного перерыва Гульнур один из рабочих попал в механизм и умер на месте. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру. Следственными органами было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы.

До этого тело мужчины, накрытое ковром, нашли на детской площадке в центре Москвы. Предварительно, мужчина умер порядка недели назад. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

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Гранаты и автоматы: В российской квартире нашли тайник с оружием и украинской формой
В Петербурге в ходе обысков силовики нашли тайник с оружием и украинской формой
09 августа 2024, 08:36

Фото: iStock/~UserGI15632523

В Санкт-Петербурге в ходе обысков оперативники нашли тайник с оружием и украинской формой. Об этом информирует Telegram-канал «78.ru».
По данным источника, силовики проверяли квартиру в рамках разработки по делу о незаконном обороте оружия. На месте было обнаружено не менее 20 единиц боевого вооружения, среди них 6 гранат в разобранном виде и 14 автоматов.

Ранее сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Ранее стало известно, что жители Одессы просят спасти их от произвола киевского режима и освободить город. До этого военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью Сидики отрицает, что хотел на СВО
09 августа 2024, 08:28

Фото: istockphoto/Synthetic-Exposition

Обвиняемый в подрыве ж/д путей под Рязанью по требованию украинских спецслужб Руслан Сидики отрицает, что хотел уйти на СВО для искупления своей вины. Об этом со ссылкой на его адвоката Игоря Поповского пишет РИА Новости.
«Руслан Сидики категорически опроверг слухи о своей возможной службе в зоне СВО», — заявил адвокат.
Ранее сообщалось, что Сидики хочет искупить вину и отправиться на СВО.
«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью и выразил желание отправиться в зону специальной военной операции для прохождения службы в российской армии», — сообщали СМИ.
ФСБ поймала 35-летнего Руслана Сидики в 2023 году. Его подозревают сразу в двух серьезных преступлениях — подрыве ж/д путей под Рязанью и атаке дронов на военный аэродром в Рязани. Сообщалось, что украинцы обещали ему за это 15 тысяч долларов, однако вознаграждения террорист так и не получил.

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#аэродром
#дороги
#фсб
#адвокат
#сми
#операции
#сво
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В Липецке горит аэродром: что известно к этому часу
На военном аэродроме в Липецкой области произошло возгорание
09 августа 2024, 06:26

Фото: istock/abadonian

На военном аэродроме в Липецкой области зафиксировано возгорание, сообщило Главное управление МЧС по региону.
«Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», — отметили в региональном МЧС.

По информации, в ночь на 9 августа Липецкая область подверглась атаке украинских беспилотников. Один из дронов, упавший на территорию региона, вызвал детонацию взрывоопасных объектов, что привело к возгоранию на аэродроме.

Ранее сообщалось, что беспилотник также повредил объект энергетической инфраструктуры, что вызвало нарушения в электроснабжении. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отметил, что детонация произошла вдали от гражданских объектов, и в настоящее время проводится работа по устранению последствий инцидента.

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#губернатор
#мчс
#беспилотник
#возгорание
#всу
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Облил горючим и поджег: известны детали ужасного нападения в Подмосковье
Мужчина поджег свою сожительницу в Подмосковье, возбуждено дело
09 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Animaflora

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство. Это произошло после того, как в Подмосковье мужчина поджег свою сожительницу. В настоящее время обвиняемый взят под стражу.
Инцидент произошел 7 августа в поселке Биокомбинат городского округа Лосино-Петровский, сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК. По информации следствия, 36-летний оренбуржец сначала избил свою сожительницу, а затем облил ее горючим и поджег в квартире. Пострадавшая была госпитализирована с множественными ожогами в тяжелом состоянии.

«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункт "д" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью)», - говорится в сообщении.
Мужчина будет доставлен к следователю для проведения дальнейших следственных действий.

По данным подмосковного главка МВД, сообщение о конфликте поступило в отдел полиции по городу Лосино-Петровский. Также уточняется, что подозреваемый будет привлечен к ответственности за свои действия.

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#суд
#уголовное мужчина
#покушение
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Женщину-полицейскую осудили за секс со школьницей
Сотрудница полиции Великобритании попала под суд за секс с несовершеннолетней
09 августа 2024, 05:40

Фото: istock/metamorworks

В Великобритании сотрудница полиции рассказал, что имела связь с 15-летней школьницей. По словам подсудимой, она зала о возрасте девочки.
21-летняя сотрудница британской полиции была осуждена за связь с несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщает газета The Sun.

Экс-полицейскую зовут Дарси Вудс-Броуди, она была арестована уже спустя шесть месяцев после того как поступила на службу. В ее личном смартфоне было найдено большое количество улик: личная переписка с ребенком, изображения и видео, которые Вудс-Броуди посылала своей жертве.

В ходе следствия бывшая сотрудница правоохранительных органов призналась, что знала о возрасте жертвы. когда вступала с ней в половую связь. Согласно заключению суда, известно, что секс между школьницей и женщиной происходили не только в доме Вудс-Броуди, но и в машине.

После громкого скандала экс-полицейская подала в отставку. Суд назначил ей два года заключения условно. Кроме того Вудс-Броуди на десять лет попала в реестр половых преступников.

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#суд
#секс
#школьница
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ВСУ атаковали Липецк: что известно к этому часу
В Липецке из-за падения БПЛА поврежден объект энергоинфраструктуры
09 августа 2024, 04:18

Фото: Минобороны РФ

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Работают ПВО. Повреждено электроснабжение.
В Липецке произошло ЧП с участием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артамонов.

По его словам, при падении БПЛА также произошла детонация взрывоопасных объектов, однако взрыв произошел вдали от гражданских строений.

«На месте происшествия работают все экстренные службы», — отметил Артамонов.
В результате инцидента зафиксированы нарушения электроснабжения.

«Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Угроза новых атак с использованием БПЛА сохраняется, в регионе работают силы ПВО и средства подавления», — добавил глава области.
Ранее он сообщал, что Липецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор призвал жителей города не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах. В Липецкой области уже более часа введен режим воздушной опасности.

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«Был обожжен, разговаривал непонятно»: известны подробности спасения Поддубного
Медик рассказал, кто и как спасал военкора Поддубного
09 августа 2024, 03:00

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в Курской области, был спасен местным жителем, который ехал из города Суджи. Об этом рассказал медик с позывным Дед.
По словам медика, Поддубный был найден лежащим на обочине дороги и был немедленно помещен в машину к местному жителю, передает «Комсомольская правда».

«Он был весь обожжен и ободран, но пулевых ранений не имел. Он пытался двигаться, когда его заметили. Мы нашли его документы, но не сразу поняли, что это журналист», — отметил медик.
По его словам, Поддубный был в тяжелом состоянии, разговаривал непонятно и выглядел сильно пострадавшим.

«Мы оказали ему первую помощь, обработали раны и сделали полный осмотр. После этого отправили его в областную больницу», — добавил Дед.

По словам местного жителя Николая Рыльского, Поддубный был весь в крови и в обгоревшей одежде. Рыльский старался отвлечь его разговорами, чтобы не дать ему потерять сознание.

Волонтер Андрей Евтеев отметил, что Поддубный проявил мужество, несмотря на тяжелое состояние. По словам мужчины, «он держался спокойно, попросил связаться с его женой и сообщить, что с ним все в порядке».

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#помощь
#журналист
#волонтёр
#военкор
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Дмитровские ветеринары спасли найденного на улице одноглазого бобра
08 августа 2024, 20:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции спасли бобра. Животное нашли прохожие возле Сретенского храма, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Бобр был агрессивным и не подпускал людей к себе. Однако специалистам всё же удалось его спасти. При обследовании у зверя обнаружили два гнойных абсцесса и гематому на глазу. Второго глаза не было. Ветеринары провели операцию, очистили все нагноения, сделали рентген и начали лечение, включающее приём антибиотиков», – рассказали в ведомстве.
Сейчас состояние животного стабилизировалось, но ему понадобится длительная реабилитация. В Госветслужбе Московской области обратили внимание на то, что этот случай подтверждает значимость экстренной ветеринарной помощи.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Если вы заметили животное, которое требует лечения, не пытайтесь поймать его самостоятельно. В таком состоянии оно может проявлять агрессию, что опасно для здоровья и жизни человека», – предупредили специалисты.
Вместо этого следует обратиться в ветеринарную службу. Там животное осмотрят и при необходимости продолжат его лечение.

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#дмитров
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