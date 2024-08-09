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ВСУ атаковали Липецк: что известно к этому часу

В Липецке из-за падения БПЛА поврежден объект энергоинфраструктуры
09 августа 2024, 04:18
Фото: Минобороны РФ

Фото: Минобороны РФ

Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Работают ПВО. Повреждено электроснабжение.
В Липецке произошло ЧП с участием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артамонов.

По его словам, при падении БПЛА также произошла детонация взрывоопасных объектов, однако взрыв произошел вдали от гражданских строений.



«На месте происшествия работают все экстренные службы», — отметил Артамонов.
В результате инцидента зафиксированы нарушения электроснабжения.

«Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Угроза новых атак с использованием БПЛА сохраняется, в регионе работают силы ПВО и средства подавления», — добавил глава области.
Ранее он сообщал, что Липецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор призвал жителей города не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах. В Липецкой области уже более часа введен режим воздушной опасности.

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«Был обожжен, разговаривал непонятно»: известны подробности спасения Поддубного
Медик рассказал, кто и как спасал военкора Поддубного
09 августа 2024, 03:00

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, пострадавший в Курской области, был спасен местным жителем, который ехал из города Суджи. Об этом рассказал медик с позывным Дед.
По словам медика, Поддубный был найден лежащим на обочине дороги и был немедленно помещен в машину к местному жителю, передает «Комсомольская правда».

«Он был весь обожжен и ободран, но пулевых ранений не имел. Он пытался двигаться, когда его заметили. Мы нашли его документы, но не сразу поняли, что это журналист», — отметил медик.
По его словам, Поддубный был в тяжелом состоянии, разговаривал непонятно и выглядел сильно пострадавшим.

«Мы оказали ему первую помощь, обработали раны и сделали полный осмотр. После этого отправили его в областную больницу», — добавил Дед.

По словам местного жителя Николая Рыльского, Поддубный был весь в крови и в обгоревшей одежде. Рыльский старался отвлечь его разговорами, чтобы не дать ему потерять сознание.

Волонтер Андрей Евтеев отметил, что Поддубный проявил мужество, несмотря на тяжелое состояние. По словам мужчины, «он держался спокойно, попросил связаться с его женой и сообщить, что с ним все в порядке».

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#волонтёр
#военкор
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Дмитровские ветеринары спасли найденного на улице одноглазого бобра
08 августа 2024, 20:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции спасли бобра. Животное нашли прохожие возле Сретенского храма, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Бобр был агрессивным и не подпускал людей к себе. Однако специалистам всё же удалось его спасти. При обследовании у зверя обнаружили два гнойных абсцесса и гематому на глазу. Второго глаза не было. Ветеринары провели операцию, очистили все нагноения, сделали рентген и начали лечение, включающее приём антибиотиков», – рассказали в ведомстве.
Сейчас состояние животного стабилизировалось, но ему понадобится длительная реабилитация. В Госветслужбе Московской области обратили внимание на то, что этот случай подтверждает значимость экстренной ветеринарной помощи.

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

«Если вы заметили животное, которое требует лечения, не пытайтесь поймать его самостоятельно. В таком состоянии оно может проявлять агрессию, что опасно для здоровья и жизни человека», – предупредили специалисты.
Вместо этого следует обратиться в ветеринарную службу. Там животное осмотрят и при необходимости продолжат его лечение.

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#подмосковье
#московская область
#дмитров
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Сейсмолог Татевосян раскрыл влияние японского землетрясения на Россию
08 августа 2024, 20:01

Фото: iStock/maconline99

Заместитель директора ИФЗ РАН по инженерной сейсмологии и оценке сейсмической опасности, заведующий лабораторией сильных землетрясений и сейсмометрии Рубен Татевосян завил, что землетрясение на японском острове Кюсю не угрожает российским территориям.
«Такое землетрясение для этой местности не является каким-то выдающимся событием. Что касается Камчатки и Приморского края, то для этого региона России японское землетрясение угроз не представляет», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Татевосян.

Сегодня, 8 августа, на японском острове Кюсю произошло мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,1 балл.

До этого, в прошлом месяце, начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова сообщала о землетрясении магнитудой 4,4 в Тихом океане у побережья южных Курил.

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#землетрясение
#япония
#россия
#природа
#наука
#земля
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Топ-менеджера военного завода осудили по делу о передаче секретных чертежей на Украину
Мособлсуд отправил в тюрьму на 9 лет россиянина Баранова за госизмену и кражу
08 августа 2024, 19:36

Фото: iStock/Zolnierek

Мособлсуд приговорил к 9 годам лишения свободы экс-директора по качеству Луховицкого авиационного завода Михаила Баранова за госизмену, участие в организованной преступной группировке и еще целый ряд преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что Баранов частично признал вину в содеянном. Согласно информации следствия, обвиняемый, имея доступ к секретным техническим документам, сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники украинцу — сотруднику Одесского авиационного завода.

Примечательно, что суд также взыскал с Баранова в пользу Объединенной авиационной корпорации 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#кража
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Полиция Сочи привлекла к ответственности загоравших голыми на пляже туристов
08 августа 2024, 19:18

Фото: iStock/Besides the Obvious

В Сочи привлекли к административной ответственности загоравших голыми на пляже туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Toda.
Правонарушители отдыхали на пляжах в Лазаревском и Хостинском районах. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как мужчины и женщины без купальных костюмов лежали у берега.

Через некоторое время к нудистам подошли правоохранители и попросили пройти с ними для составления протокола. Двоих привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». С остальными полицейские провели разъяснительные беседы.

Ранее сообщалось, что жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Суд вынес приговор инспектору ДПС, за взятку пропустившему машину с преступниками
Инспектор ДПС, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил 3 года
08 августа 2024, 18:56

Фото: iStock/Zolnierek

Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы экс-сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве байкера на одной из столичных парковок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд также лишил сотрудника ДПС права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов России в течение трёх лет.

По данным следствия, находящийся на посту сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился не имеющий прав Шахин Аббасов. Чтобы избежать задержания он предложил инспектору 30 тысяч рублей взятки. В результате гаишника уволили.

Напомним, что 17 апреля этого года гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал свою машину на тротуаре одного из дворов на юго-востоке Москвы. Это не понравилось 24-летнему байкеру Кириллу Ковалёву, который сделал замечание водителю. Вместо того, чтобы перепарковать своё авто, мигрант напал на молодого человека, избил его и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалёв скончался на месте.

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#автомобиль
#преступники
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Похищение или вербовка: в Дагестане бесследно исчезла студентка из Ростова, странные детали дела
08 августа 2024, 18:40

Фото: istockphoto / Katrin Crown

10 февраля в Каспийске бесследно исчезла 22-летняя девушка. Последнее, что зафиксировали камеры видеонаблюдения – это прогулка студентки по побережью моря. На какие странные детали ее исчезновения обратили внимания близкие и что с ней могло произойти расскажет редакция «Радио 1».

Студентка из Ростова пропала в Дагестане


Третьекурсника из Ростова Анна Цорматова всегда была активной девушкой и занималась спортом. Зимой текущего года девушка прибыла в Каспийск и приняла участие в соревнованиях по тайскому боксу, но бой проиграла. Поражение не стало для девушки фатальным, так как впереди ее ждали еще несколько поединков до финального боя.

После соревнований Анна решила прогуляться возле моря в одиночестве, телефон и банковские карты она оставила дома. Родителей этот факт не смутил, так как девушка часто отдыхала подобным образом. Однако ни в этот день, ни на следующий Анна домой так и не вернулась.


Последние следы перед исчезновением


Часть правды о том дне, когда пропала студентка, позже расскажут записи с камер видеонаблюдения. Сначала Анна действительно прогуливалась вдоль побережья Каспийского моря, затем она наткнулась на разделявший пляж на две части забор из сетки-рабицы. Девушка перелезла через брешь в конструкции и очутилась на закрытой территории санатория.

Дальше следы Анны теряются.

Фото: iStock/blinow61

Версии пропажи Анны Цомартовой


На поиски пропавшей девушки были брошены все силы. Родители Анны даже побывали в приемной Президента России, где оставили свое обращение с просьбой оказать содействие в поиске дочери. В настоящее время Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.

Информации о местонахождении студентки до сих пор нет. Родители пропавшей настаивают на том, что ее исчезновение имеет криминальный характер.

«Она точно не могла утонуть. Там даже глубина не позволяет это сделать. Слишком мелко», – уверена мать Анны.


Странные детали в деле


Семья ростовчанки предполагает, что их дочь могли вывезти за границу.

«Анну могли вывезти за пределы страны. Нам нужно, чтобы везде были в курсе ситуации», — считают родители студентки.

Кроме того, оказалось, что после пропажи Анны, появилось видео, которое якобы засняли на телефон два случайных свидетеля. Авторы ролика заявили, что перепутали девушку с водолазом. Это подтверждает то, что девушка заходила в воду, однако была ли на видеозаписи именно Анна не известно. Не исключают родители девушки и того, что их дочь могли похитить перед тем, как она показалась на камерах видеонаблюдения. По мнению членов семьи, Анну могли заставить пройти под камерами, чтобы запутать следствие.

«Может был некий куратор, который заснял Анну и параллельно дал ей дальнейшие инструкции? Зачем Анна побежала, целенаправленно пролезла под забором и до темноты находилась на каменном мысе», — недоумевает мать девушки.

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Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре
Суд приговорил украинку к 12 годам тюрьмы за покушение на теракт в Энергодаре
08 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель прокуратуры Ростовской области.
Отмечается, что в прошлом году женщина вступила в террористическое сообщество. Она выразила готовность участвовать в подготовке и реализации терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Ключко получила от другого лица самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.

В апреле 2023 года для совершения убийства она поместила это устройство в почтовый ящик в жилом доме Энергодара. К счастью, взрыва не произошло – взрывное устройство обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей.

В результате суд постановил Ключко выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также приговорил её к 12 годам тюрьмы.

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Появились данные о состоянии военкора Поддубного
Директор НИИ Склифосовского: у Поддубного нет повреждения мозга, он в сознании
08 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/sudok1

Состояние раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, однако условно стабильное, дышит он самостоятельно. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире телеканала «Россия 24».
«Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей: офтальмологи и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма», — уточнил Петриков.

При этом врач отметил, что у Поддубного нет повреждений головного мозга и мужчина находится в сознании. Кроме того, по его словам, по движению и чувствительности у военкора «все прилично».

Петриков также пояснил, что в остром периоде процент глубоких ожогов выявить сложно, точный диагноз можно будет поставить в течение нескольких дней.

Утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

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