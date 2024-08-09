ВСУ атаковали Липецк: что известно к этому часу

Фото: Минобороны РФ
Липецк подвергся массированной атаке БПЛА, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Работают ПВО. Повреждено электроснабжение.
В Липецке произошло ЧП с участием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в результате которого был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Артамонов.
По его словам, при падении БПЛА также произошла детонация взрывоопасных объектов, однако взрыв произошел вдали от гражданских строений.
Читайте также:
Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
Значит это надолго? ВСУ окопались в Курской области
ЛНР спешит на помощь Курску: активисты уже едут в регион
По его словам, при падении БПЛА также произошла детонация взрывоопасных объектов, однако взрыв произошел вдали от гражданских строений.
«На месте происшествия работают все экстренные службы», — отметил Артамонов.В результате инцидента зафиксированы нарушения электроснабжения.
«Специалисты уже приступили к восстановительным работам. Угроза новых атак с использованием БПЛА сохраняется, в регионе работают силы ПВО и средства подавления», — добавил глава области.Ранее он сообщал, что Липецк подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Губернатор призвал жителей города не подходить к окнам и укрыться в безопасных местах. В Липецкой области уже более часа введен режим воздушной опасности.
Читайте также:
Выносят все подряд: ВСУ начали грабить частные дома в России
Значит это надолго? ВСУ окопались в Курской области
ЛНР спешит на помощь Курску: активисты уже едут в регион
Елена Перлова