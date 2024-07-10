В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки украинских БПЛА

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Пожар на нефтебазе в городе Калач-на-Дону Волгоградской области, который начался после атаки беспилотника в ночь на 9 июля, потушили спустя сутки. Об этом говорится на сайте регионального МЧС.
Уточняется, что огонь ликвидировали в 3:40 мск. Пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.
Во вторник, 9 июля, в результате падения обломков украинского дрона в регионе загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону. Согласно информации Telegram-канала Mash, нефтебазу атаковали как минимум 5 БПЛА. Горели несколько емкостей с бензином.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Во вторник, 9 июля, в результате падения обломков украинского дрона в регионе загорелись подстанция в городе Фролово и нефтебаза в городе Калач-на-Дону. Согласно информации Telegram-канала Mash, нефтебазу атаковали как минимум 5 БПЛА. Горели несколько емкостей с бензином.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова