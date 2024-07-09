В Москве в общежитии МГУ на Вернадского произошёл пожар

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В Москве на проспекте Вернадского в общежитии Московского государственного университета, известном как Дом студента, произошёл пожар. Жильцы из здания были эвакуированы.
По предварительным данным, возгорание возникло в одной из комнат общежития на девятом этаже, передаёт ТАСС. Горели личные вещи кого-то из студентов. Всего в здании 24 этажа. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС около 11:30. От огня и дыма никто не пострадал. В результате тушения пожара оказались затоплены несколько комнат на нижних этажах.
Пожары в общежитиях относятся к повышенному классу опасности, поэтому данному пожару была присвоена категория № 1-БИС. Тушение таких возгораний производится с максимальной скоростью, а экстренные службы уделяют им особое внимание.
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Александр Бойцов