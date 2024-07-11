В подмосковных Химках вспыхнул пожар на предприятии

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В подмосковных Химках горит предприятие по производству керамических плит. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, площадь пожара составила 80 квадратных метров, однако позже увеличилась до 5000.
На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.
В настоящее время причины пожара неизвестны. Информации о пострадавших нет.
Прежде сообщалось на возгорании на нефтебазе в Волгоградской области. Возгорание началось после атаки дронов на объект. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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На место происшествия прибыли экстренные службы. Для ликвидации возгорания задействованы 7 единиц специализированной техники и более 20 сотрудников МЧС.
В настоящее время причины пожара неизвестны. Информации о пострадавших нет.
Прежде сообщалось на возгорании на нефтебазе в Волгоградской области. Возгорание началось после атаки дронов на объект. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова