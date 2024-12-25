На борту упавшего в Актау самолета находилось 67 человек

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На борту упавшего в Актау самолета Azal, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа, уточнил минтранс Казахстана.
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова пояснила, что шесть человек выжили в результате крушения воздушного судна. Уточняется, что они находятся в крайне тяжёлом состоянии.
На место ЧП выехали 14 бригад скорой помощи.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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На место ЧП выехали 14 бригад скорой помощи.
Напомним, в среду, 25 декабря, в Казахстане вблизи города Актау разбился пассажирский самолет компании Azerbaijan Airlines, он летел из Баку в Грозный. По данным авиакомпании, причиной крушения пассажирского самолета, предварительно, стало столкновение со стаей птиц.
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Екатерина Коршунова