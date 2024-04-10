Появилось видео погони со стрельбой за предполагаемым сообщником террористов в Чехове

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Предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе. Видео погони со стрельбой публикует Baza.
Мужчину преследовали две машины силовиков. Они пытались остановить авто Николая, однако, проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад, выпрыгнул из машины, спрыгнул с моста и убежал в сторону леса. Во время погони за ним были слышны выстрелы. Подозреваемый отстреливался от преследовавших его полицейским. При этом, по предварительным данным, мужчина в автомобиле был не один.
Всё произошло 9 апреля около 22.00. Предполагаемого сообщника террористов ищут до сих пор. В Чехове введен сигнал «Сирена». На поиски преступника брошены все силовые структуры.
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».
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Всё произошло 9 апреля около 22.00. Предполагаемого сообщника террористов ищут до сих пор. В Чехове введен сигнал «Сирена». На поиски преступника брошены все силовые структуры.
Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».
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Элина Позднякова