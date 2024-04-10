Суд признал законным арест Исломова* по делу о теракте в «Крокусе»

Сотрудники ФСБ и МВД проводят мероприятия по розыску пособника террористов из «Крокус Сити Холла», который может скрываться в подмосковном лесу. Во время перестрелки с правоохранителями, подозреваемый спрыгнул с моста, сообщает телеграм-канал «Shot».