Суд признал законным арест Исломова* по делу о теракте в «Крокусе»

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Мосгорсуд подтвердил законность ареста Диловара Исломова*, одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле», который оспаривал свое содержание под стражей, передает РИА Новости 10 апреля.
Судья огласила соответствующее решение, подтвердив постановление Басманного суда Москвы оставить арест без изменений и отклонить апелляционную жалобу.
Заседание прошло в закрытом режиме. Публику допустили лишь для оглашения резолютивной части решения. По заявлению пресс-службы Мосгорсуда, Диловар отказался участвовать в рассмотрении жалобы и доверился своему адвокату.
Адвокат подтвердил, что Исломов* не признал свою вину по делу о теракте в «Крокусе».
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* — внесен в список террористов и экстремистов
Заседание прошло в закрытом режиме. Публику допустили лишь для оглашения резолютивной части решения. По заявлению пресс-службы Мосгорсуда, Диловар отказался участвовать в рассмотрении жалобы и доверился своему адвокату.
Адвокат подтвердил, что Исломов* не признал свою вину по делу о теракте в «Крокусе».
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Исроил Исломов арестован до 22 мая
* — внесен в список террористов и экстремистов
Артем Кузьмин