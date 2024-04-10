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Суд признал законным арест Исломова* по делу о теракте в «Крокусе»

10 апреля 2024, 18:16
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Мосгорсуд подтвердил законность ареста Диловара Исломова*, одного из четырех фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус сити холле», который оспаривал свое содержание под стражей, передает РИА Новости 10 апреля.
Судья огласила соответствующее решение, подтвердив постановление Басманного суда Москвы оставить арест без изменений и отклонить апелляционную жалобу.

Заседание прошло в закрытом режиме. Публику допустили лишь для оглашения резолютивной части решения. По заявлению пресс-службы Мосгорсуда, Диловар отказался участвовать в рассмотрении жалобы и доверился своему адвокату.



Адвокат подтвердил, что Исломов* не признал свою вину по делу о теракте в «Крокусе».

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* — внесен в список террористов и экстремистов
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#рф
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Дело призывавшего калечить пленных РФ активиста Друзенко направили в суд
10 апреля 2024, 19:26

Фото: istock / cyano66

Расследование уголовного дела в отношении украинского активиста Геннадия Друзенко, обвиняемого в призыве калечить российских военнослужащих, попавших в плен, завершено, и дело передано в суд, передает 10 апреля ТАСС.
Сотрудник правоохранительных органов подтвердил, что прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Друзенко по статье УК РФ о возбуждении ненависти или вражды.

Материалы дела направлены в московский суд для дальнейшего рассмотрения. По словам правоохранителей, обвиняемый скрывается от правосудия и объявлен в международный розыск, поэтому дело будет рассмотрено заочно.

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#рф
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Возможный сообщник террористов, напавших на «Крокус», прыгнул с моста
10 апреля 2024, 19:18

Фото: Istockphoto / z1b

Сотрудники ФСБ и МВД проводят мероприятия по розыску пособника террористов из «Крокус Сити Холла», который может скрываться в подмосковном лесу. Во время перестрелки с правоохранителями, подозреваемый спрыгнул с моста, сообщает телеграм-канал «Shot».
По информации портала, 47-летний подозреваемый пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле. В населенном пункте Мещерское мужчина выпрыгнул на ходу из машины.

Разыскиваемый отстреливался, у него вышло скрыться. Мужчина совершил прыжок с моста через речку Рожайка, а затем спрятался в лесополосе вдоль русла.

Правоохранители и сотрудники спецслужб продолжают поиски подозреваемого.

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#мост
#теракт
#крокус сити холл
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Диловар Исломов отрицает свою вину по делу о теракте в «Крокусе»
10 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/shironosov

Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» не признает вину. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на адвоката задержанного.
Речь идет о Диловаре Исломове*, который по версии следствия был пособником террористов.

25 марта суд избрал Исломову* меру пресечения в виде ареста. Также были задержаны отец и брат фигуранта, которые в настоящее время находятся в СИЗО.

Правоохранители установили, что Диловар Исломов* владел автомобилем Renault Symbol, на котором исполнители теракта пытались скрыться после совершения преступления. Его брат и их отец, которые также арестованы по делу о теракте, знали о готовящемся нападении. ​Свою вину в преступлении они также не признают.

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*включен в перечень террористов и экстремистов
#суд
#сизо
#теракт
#крокус сити холл
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Трое сыновей и несколько внуков главы политбюро ХАМАС погибли при обстреле в Газе
Al Jazeera: ЦАХАЛ ликвидировал троих сыновей лидера ХАМАС Хании
10 апреля 2024, 18:35

Фото: iStock/CatEyePerspective

При ударе израильской армии по территории палестинского государства, погибли трое сыновей и несколько внуков главы политбюро движения ХАМАС, сообщает телеканал Al Jazeera.
Лидер ХАМАС Исмаил Хания прокомментировал потерю родственников и сообщил, что благодарен Аллаху за честь, которую он оказал, забрав детей и внуков. По его словам, сыновья оставались в Секторе газа до последней минуты жизни вместе с палестинским народом.

Хания добавил, что в результате военных действий он потерял не менее 60 членов семьи.

Прежде сообщалось, что СШИ и Израиль привели свои армии в состояние повышенной готовности. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#семьи
#палестина
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Появилось видео погони со стрельбой за предполагаемым сообщником террористов в Чехове
Вероятный пособник террористов из «Крокуса», убегая, отстреливался от полиции
10 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Предполагаемый пособник террористов из «Крокуса», убегая от полиции, выскочил из машины и спрыгнул с моста, ему удалось скрыться в лесополосе. Видео погони со стрельбой публикует Baza.
Мужчину преследовали две машины силовиков. Они пытались остановить авто Николая, однако, проезжая автомойку, мужчина резко сдал назад, выпрыгнул из машины, спрыгнул с моста и убежал в сторону леса. Во время погони за ним были слышны выстрелы. Подозреваемый отстреливался от преследовавших его полицейским. При этом, по предварительным данным, мужчина в автомобиле был не один.

Всё произошло 9 апреля около 22.00. Предполагаемого сообщника террористов ищут до сих пор. В Чехове введен сигнал «Сирена». На поиски преступника брошены все силовые структуры.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».

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#арест
#чехов
#поиски
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#авто
#мужчина
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Руководство Чехова подтвердило поиски возможного пособника террористов из «Крокуса»
10 апреля 2024, 17:53

Фото: Istockphoto / Yulia Arsenova

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин подтвердил, что спецслужбы ищут на территории муниципалитета предполагаемого пособника террористов из «Крокус Сити Холла».
«В ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что на территории Чехова скрывается пособник террористов. Прошу всех сохранять спокойствие. Работают органы МВД и ФСБ», – написал Собакин в своём телеграм-канале.
Он добавил, что на территории муниципалитета ввели сигнал «Сирена».

Ранее появилось сообщение о том, что предполагаемый пособник террористов, причастных к нападению на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл», скрылся под Чеховом.

Теракт был совершён вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом и открыли огонь по зрителям и персоналу, а затем подожгли зал и скрылись на автомобиле.

Жертвами нападения стали более 140 человек, пострадали свыше 550. Всех четверых непосредственных исполнителей теракта задержали в Брянской области и арестовали. Также арестованы несколько их предполагаемых пособников.

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В Истре возбудили дело по видео с плачущим на улице младенцем и родителями без сознания

Силовики задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову за взятку
#крокус сити холл
#чехов
#михаил собакин
#террористы
#фсб
#мвд
#московская область
#подмосковье
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Силовики задержали замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову за взятку
10 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/zoka74

В Белгородской области задержали заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства региона Веронику Новикову. Её подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, чиновницу подозревают в получении крупной взятки. По данным Shot, 10 апреля женщине должны избрать меру пресечения. Других подробностей не приводится.

Ранее за крупную взятку Тверской суд Москвы отправил министра здравоохранения Московской области Александра Захарова в СИЗО на два месяца. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. При этом на сайте подмосковного министерства здравоохранения карточку Захарова уже удалили.

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#взятка
#арест
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В Истре возбудили дело по видео с плачущим на улице младенцем и родителями без сознания
10 апреля 2024, 17:37

Фото: пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей в МО

В подмосковной Истре после проверки появившейся в СМИ информации возбудили уголовное дело о нарушении прав ребёнка. Об этом сообщили в Главном управлении Следственного комитета России по Московской области.
«Дело возбуждено по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Из видеоролика, размещённого в социальных медиа, следует, что вечером 9 апреля этого года недалеко от жилого дома в Истре родители на продолжительное время оставили без присмотра младенца в коляске. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. В органы МВД направлено поручение о сборе характеризующего семью материла», – говорится в телеграм-канале главка.
Между тем уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова сообщила, что мать ребёнка состоит на учёте в органах профилактики.
«Не хочу распространять кадры, но выглядит это ужасно. Родители лежат без сознания на улице, а рядом в коляске плачет маленький ребёнок. Сейчас мужчиной и женщиной занимаются правоохранители. Мать попадала раньше в зону внимания органов профилактики. Состоит на учёте», – написала Мишонова в своём телеграм-канале
Как отметила подмосковный детский омбудсмен, малышку осматривают медики. Её дальнейшей судьбой займутся сотрудники опеки.

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#подмосковье
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Россиянку задержали по делу о теракте после поджога музея СВО
В Саратове женщину задержали по делу о теракте после поджога Музея истории СВО
10 апреля 2024, 17:26

Фото: iStock/Botina Inna

Сотрудники полиции задержали в Саратове женщину, подозреваемую в поджоге Музея истории спецоперации, сообщается в телеграм-канале МВД России.
Следователи установили, что 35-летняя жительница Мурманской области разбила стекло в здании музея и бросила в него бутылку с разжигательной семью. На допросе диверсантка заявила, что действовала по указке злоумышленников, которые сообщили ей, что ее данные находятся в их распоряжении.

Однако выяснилось, что поездку в Саратов, проживание и приобретение для совершения преступления средств, женщине оплачивали звонившие ей незнакомцы.

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