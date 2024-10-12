Появилось видео покушения на жизнь сотрудника центра «Э» в Ингушетии

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В Ингушетии было совершено покушение на заместителя начальника регионального Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Адама Хамхоева. В результате погибли три его телохранителя — братья Аушевы.
В ночь на 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ, на парковке у въезда в город Магас. Полную видеозапись покушения опубликовал телеграм-канал «112». Вооружённые злоумышленники передвигались на российском легковом автомобиле, вероятно, приобретённого специально для совершения преступления.
На кадрах видно, как в начале покушения преступники ненадолго останавливаются около белой иномарки, у которой приоткрыто окно. Затем они поворачивают за угол, где почти сразу начинается стрельба. После этого владелец иномарки оплачивает парковку и уезжает. В настоящее время правоохранители уточняют, причастен ли он к расстрелу сотрудников ЦПЭ.
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Александр Бойцов