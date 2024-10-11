В Ингушетии при обстреле автомобиля погибли полицейский и двое гражданских

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Сотрудник полиции и двое гражданских лиц погибли в результате нападения на автомобиль в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников правоохранительных органов региона.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.
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Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.
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Александр Климов