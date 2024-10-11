Обнаружена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков

В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь, на которой снесли памятник императрице Екатерине II, после акции флагом России. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале. По его словам, на площади установят «мобильный пост муниципальной стражи», которая будет пресекать подобные акции.