Обнаружена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков

Фото: istockphoto/trikolor
Автомобиль, на котором вооруженные злоумышленники напали на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, обнаружен в селе Майское в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канала Mash Gor.
Это может означать, что нападавшие смогли покинуть Республики Ингушетия. Они передвигались на российском легковом автомобиле, вероятно, приобретенном для этой акции.
Также были получены изображения автомобиля нападавших. Судя по снимкам, машина сгорела, в результате чего от нее остался только фундамент.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
Читайте также:
Стали известны детали нападения в Ингушетии
Стало известно, кто находился в расстрелянной машине в Ингушетии
В Ингушетии расстреляли машину полицейского, объявлен план «Перехват»
Также были получены изображения автомобиля нападавших. Судя по снимкам, машина сгорела, в результате чего от нее остался только фундамент.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
Читайте также:
Стали известны детали нападения в Ингушетии
Стало известно, кто находился в расстрелянной машине в Ингушетии
В Ингушетии расстреляли машину полицейского, объявлен план «Перехват»
Александр Климов