Стали известны детали нападения в Ингушетии

Фото: iStock/tanawit sabprasan
Погибшие были телохранителями заместителя начальника Центра противодействия экстремизму по в Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Предварительно, покушение на заместителя начальника центра «Э» было совершено, но не увенчалось успехом.
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.
Читайте также:
Стало известно, кто находился в расстрелянной машине в Ингушетии
В Ингушетии расстреляли машину полицейского, объявлен план «Перехват»
Миннац Ингушетии назвал иностранной провокацией призыв брить чеченцев
Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.
В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.
Читайте также:
Стало известно, кто находился в расстрелянной машине в Ингушетии
В Ингушетии расстреляли машину полицейского, объявлен план «Перехват»
Миннац Ингушетии назвал иностранной провокацией призыв брить чеченцев
Александр Климов