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Стали известны детали нападения в Ингушетии

Убитые сотрудники центра «Э» являлись охранниками замначальника Хамхоева
11 октября 2024, 23:23
Фото: iStock/tanawit sabprasan

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Погибшие были телохранителями заместителя начальника Центра противодействия экстремизму по в Ингушетии Адама Хамхоева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Предварительно, покушение на заместителя начальника центра «Э» было совершено, но не увенчалось успехом.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.



В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.

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#ингушетия
#нападение
#автомобиль
В Ингушетии при обстреле автомобиля погибли полицейский и двое гражданских
11 октября 2024, 23:57

Фото: iStock/gorodenkoff

Сотрудник полиции и двое гражданских лиц погибли в результате нападения на автомобиль в Ингушетии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников правоохранительных органов региона.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

В октябре следователи предъявили обвинения в коррупции заместителю начальника отдела по противодействию экстремистским организациям и объединениям центра «Э» управления МВД по Челябинской области.

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#полицейские
#нападение
#ингушетия
#автомобиль
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Обнаружена машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков
Машина напавших на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии стрелков обнаружена
11 октября 2024, 23:45

Фото: istockphoto/trikolor

Автомобиль, на котором вооруженные злоумышленники напали на сотрудников Центра «Э» в Ингушетии, обнаружен в селе Майское в Северной Осетии. Об этом сообщает Telegram-канала Mash Gor.
Это может означать, что нападавшие смогли покинуть Республики Ингушетия. Они передвигались на российском легковом автомобиле, вероятно, приобретенном для этой акции.

Также были получены изображения автомобиля нападавших. Судя по снимкам, машина сгорела, в результате чего от нее остался только фундамент.

Сотрудников центра расстреляли в ночь на 11 октября на федеральной трассе в Ингушетии. На въезде в Магас неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ. Первоначально известно о троих убитых с фамилией Аушевы. В машине также находился заместитель начальника центра «Э» по Республике Ингушетия Адам Хамхоев. По данным Baza, он не пострадал.

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#ингушетия
#нападение
#автомобиль
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Стало известно, кто находился в расстрелянной машине в Ингушетии
Baza: в расстрелянной машине находился замглавы Центра «Э» Ингушетии Хамхоев
11 октября 2024, 22:58

Фото: istock/Fedorovekb

В Ингушетии в расстрелянной неизвестными машине находился замглавы республиканского Центра «Э» Адам Хамхоев, он не пострадал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Отмечается, что трое погибших также работали в Центре по противодействию экстремизму.
«Сотрудников ЦПЭ расстреляли из серебристой «Лады» 99-й модели. Нападавшие скрылись. Ведется их розыск», — отмечает издание.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня вечером, 11 октября, в Ингушетии расстреляли машину, в которой находились полицейские, три человека скончались в больнице от полученных ран. Отмечалось, что преступников уже ищут, а в городе Магас объявлен план «Перехват».



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#ингушетия
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В Ингушетии расстреляли машину полицейского, объявлен план «Перехват»
«112»: в Ингушетии расстреляли машину с полицейским и его семьей, трое погибших
11 октября 2024, 22:42

Фото: istock/nixki

В Ингушетии расстреляли машину, в которой находились полицейские и его семья, трое погибли. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Отмечается, что преступников ищут, в городе Магас объявлен план «Перехват».
По информации издания, несколько неизвестных открыли огонь по серебристой Ладе сотрудника ППС, не находившегося при исполнении, когда автомобиль въезжал в город. Три человека получили тяжелые травмы, их оперативно доставили в больницу, однако спасти не смогли.

По данным телеграм-канала Mash, нападавшие подъехали на машине ВАЗ 99, после атаки сбежали. Происходило все это неподалеку от усиленного поста МВД.

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#автомобиль
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#травмы
#стрельба
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В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь после акции с флагом России
11 октября 2024, 21:32

Фото: iStock/olegda88

В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь, на которой снесли памятник императрице Екатерине II, после акции флагом России. Об этом заявил мэр города Геннадий Труханов в своем телеграм-канале. По его словам, на площади установят «мобильный пост муниципальной стражи», которая будет пресекать подобные акции.
«В последнее время Одесса стала свидетелем нескольких провокаций на Европейской площади (новое название Екатерининской площади в Одессе — прим. ред.). Поэтому мною было принято решение: на Европейской площади будет установлен вечерний пост, мобильный пост муниципальной стражи», — объявил на видео он.
До этого украинское издание «Страна» сообщало, что в Одессе женщина пыталась водрузить флаг России на постамент, который остался после сноса памятника российской императрице. Позже она выразила поддержку России и президенту Владимиру Путину во время допроса, а также высказала недовольство украинскими властями, заявив, что не может простить трагедию в Доме профсоюзов в 2014 году, и обвинила Запад в попытках уничтожить украинский и другие славянские народы.

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#женщина
#пост
#одесса
#украина
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В России начали изымать нелегально привезенные из Казахстана новые машины
11 октября 2024, 20:42

Фото: iStock/igoriss

В России начали изымать новые машины, которые нелегально привозили из Казахстана по мошеннической схеме. Об этом рассказал глава экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, организатора аферы уже задержали.
Шелков пояснил, что суть криминальной схемы заключалась в том, что мошенники предлагали гражданам Казахстана за деньги оформить новые машины на себя в кредит, объясняя необходимость их использования в таксопарках и автопрокате. Заемщиками обещали, что займ будет выплачивать автосалон, а позже они и вовсе смогут выкупить машины обратно по привлекательной цене.

Таким путем в Россию привезли около 800 таких автомобилей. За 2023 год их все продали.
«Машины был официально оформлены в России с получением электронного паспорта технического средства и свидетельства безопасности конструкции транспортного средства. Они официально продавались через автосалоны, как машины, привезенные из Казахстана по «серому» или параллельному импорту», — отметил Шелков.
В феврале этого года в Казахстане стали массово обращаться в полицию с заявлениями о мошенничестве. Были возбуждены уголовные дела, а сами машины объявлены в международный розыск. Вскоре задержали и организатора незаконной схемы.

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#суд
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#арест
#мошенники
#розыск
#займ
#кредит
#машины
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Суд продлил арест американцу, обвиняемому в нападении на полицейского
Суд в Москве продлил арест Татеру, обвиняемому в нападении на полицейского
11 октября 2024, 19:59

Фото: iStock/Zolnierek

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста гражданину США Джозефу Татеру, который обвиняется в РФ в нападении на полицейского. Об этом сообщили РИА Новости в суде.
Уточняется, что арест продлили до 14 ноября текущего года. Заседание суда должно было пройти в открытом режиме, но журналистов попросили покинуть суд по распоряжению председателя суда Максима Никитина.

Согласно информации следствия, 12 августа 2024 года гражданин США был доставлен в полицейский участок из-за хулиганства. Татер отказывался предоставлять документы, удостоверяющие его личность, после чего напал на полицейского. В отношении него возбудили уголовное дело.

Изначально столичный суд назначил Татеру административный арест за мелкое хулиганство на 15 суток.

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#ск
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Спасенная мальчиком собака спустя год вытащила его из-под завалов
В США собака нашла 11-летнего мальчика среди завалов, оставшихся после урагана
11 октября 2024, 19:23

Фото: iStock/hxdbzxy

В штате Северная Каролина семья спасла внука, пострадавшего из-за урагана «Хелен», благодаря собаке. Об этом информирует WCNC-TV.
Оползень, вызванный ураганом, обрушился на дом бабушки и дедушки 11-летнего Джейми Паркера, когда он проводил там время с сестрой Джеммой и собакой по кличке Такер. По словам ребенка, поток грязи и камней вдавил его лицом в стену, после чего он глубоко провалился в гору щебня.

Мальчик звал на помощь, однако никто его не слышал. В это время пожилой паре удалось воссоединиться с Джеммой, но Джейми они так и не смогли найти.

Вдруг близкие услышали лай Такера. Пес не сходил с выбранного места и не прекращал выть, пока на место происшествия не прибыли сотрудники спасательной службы. Они поняли, что Такер нашел Джейми, и вытащили его из-под завалов.

После спасения Паркер рассказал, что за год до происшествия они с сестрой спасли Такера от усыпления и забрали его из приюта.

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Посудомойку из СК обвинили в участии в террористической организации
«Ъ»: посудомойку из СКР арестовали по обвинению в террористической организации
11 октября 2024, 18:59

Фото: iStock/fotoember

В Москве арестовали женщину, работавшую посудомойкой в одном из подразделений Следственного комитета России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Согласно данным следствия, женщина являлась активной участницей признанного террористическим движения «Артподготовка»*. Уточняется, что обвиняемая проходит психолого-психиатрическую судебную экспертизу, по результатам которой ей будет предъявлено обвинение.

Вместе с этой женщиной по делу проходят еще несколько человек. Об их участии в террористической организации сотрудники правоохранительных органов узнали от одного из активистов, который сотрудничает со следствием.

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*организация запрещена в России
#фсб
#женщина
#обвинение
#человек
#сотрудники
#всу
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