Военкор Коц: бойцы ВС РФ повторили подвиг Брестской крепости в Курской области

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Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой отечественной войны. Об этом сообщил военный корреспондент kp.ru Александр Коц.
Уточняется, что российские солдаты две недели давали отпор врагу и держались «до последнего патрона». По словам Коца, командование решило занять оборону в женской колонии, которую осаждали украинские боевики.
На тот момент сотрудников и заключенных уже вывезли. Здесь бойцы ВС РФ продолжили отбивать атаку противника, даже когда украинские танки расстреливали здание в упор. По словам военнослужащего с позывным «Лис», солдаты российской армии не сдались, так как они русские.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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На тот момент сотрудников и заключенных уже вывезли. Здесь бойцы ВС РФ продолжили отбивать атаку противника, даже когда украинские танки расстреливали здание в упор. По словам военнослужащего с позывным «Лис», солдаты российской армии не сдались, так как они русские.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова