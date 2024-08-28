Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО

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ВСУ продолжают атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Также противник предпринял новые попытки атак в Курской области и белгородском приграничье. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где удалось достичь успеха ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».
Курское направление
ВСУ продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны РФ оперативно пресекаются.
В настоящее время насчитывается пять бригад ВСУ, которые потерпели поражение на Курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, речь идет о 61-й бригаде, 80-й и 82-й. 92-я и 95-я бригады сейчас также терпят крах.
Интенсивные столкновения зафиксированы возле населённого пункта Малая Локня, где силы «Север» успешно отражают атаки противника. В Суджанском районе наблюдаются попытки противника начать активное наступление на населённые пункты Коренево и Кремяное, однако все атаки были отбиты.
Также есть информация, что противник потерял до 400 человек и 30 единиц техники, включая две установки РСЗО HIMARS в Сумской области.
Страшная находка ВС РФ
Российские военнослужащие обнаружили у одного из ликвидированных боевиков ВСУ клеймо с гербом Украины. Военный корреспондент Евгений Лисицын отметил, что такие предметы противник использует для пыток и издевательств над пленными. Появились свидетельства о присутствии американских наемников, которые подтвердили свою деятельность в Курской области. Один из них, служивший снайпером, сообщил о хаосе в регионе и о том, как его группа не смогла выполнить задачу.
Фото: Минобороны РФ
Белгородская область
Украина продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Белгородской области и не оставляет попыток перебросить боевиков через границу. Утром 27 августа появились сообщения о том, что группы ВСУ готовятся к наступлению у МАПП Нехотеевка под Белгородом. Артиллерийский огонь ВС РФ помешал планам противника. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация на границе сложная, однако она полностью контролируется российскими войсками.
Донецкое направление
На Донецком участке фронта ВС РФ продолжает успешное выполнение целей специальной военной операции по освобождению региона. Армия России установила контроль над Орловкой, в этом принимали участие бойцы группы «Центр». Согласно источникам, 228-й полк установил российский флаг в донецком селе Мемрик и приблизился к посёлку Селидово, а также освободил Мариновку, что может привести к окружению Селидово в ближайшие дни.
Покровское направление
На Покровском направлении российская армия добивается успехов, заставив украинские войска отступить из Новогродовки, которую ВС РФ заняли за короткий срок. Правоохранительные органы Украины покидают Покровск. В северной части Михайловки ВС РФ закрепились на улице Школьная, продвинувшись на глубину до 1,4 км.
На Южнодонецком направлении размещены фотографии с флагом РФ в западной части Константиновки, за которую шли упорные бои.
Фото: iStock/Olena Bartienieva
Ростовская область
В Ростовской области около трех часов ночи были сбиты четыре дрона. В результате происшествия произошло возгорание возгорания на нефтебазе в Каменском районе.
Воронежская область
В Россошанском районе Воронежской области минувшей ночью был уничтожен БПЛА ВСУ самолетного типа. По словам главы региона, обломки дронов спровоцировали пожар вблизи опасных объектов, что привело к решению временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов.
Брянская область
В Брянской области Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа с использованием дронов-камикадзе. На место происшествия прибыли глава местной администрации и пожарно-спасательный расчет. Во время проведения экстренных мероприятий населенный пункт подвергся повторной атаке, в результате чего пострадали работник пожарной службы, глава администрации и водитель.
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