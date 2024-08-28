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Новые попытки прорыва в Курской области, освобождение Орловки в ДНР: последние новости СВО

Пожар на нефтебазе в Каменске, новые атаки ВСУ в Курской области
28 августа 2024, 09:10
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВСУ продолжают атаковать российские регионы с использованием беспилотников. Также противник предпринял новые попытки атак в Курской области и белгородском приграничье. О последних событиях в зоне проведения СВО и о том, где удалось достичь успеха ВС РФ расскажет редакция «Радио 1».

Курское направление


ВСУ продолжают удерживать контроль над некоторой частью Курской области и стремятся совершить новый прорыв, однако все попытки проникнуть вглубь обороны РФ оперативно пресекаются.



В настоящее время насчитывается пять бригад ВСУ, которые потерпели поражение на Курском направлении. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, речь идет о 61-й бригаде, 80-й и 82-й. 92-я и 95-я бригады сейчас также терпят крах.

Интенсивные столкновения зафиксированы возле населённого пункта Малая Локня, где силы «Север» успешно отражают атаки противника. В Суджанском районе наблюдаются попытки противника начать активное наступление на населённые пункты Коренево и Кремяное, однако все атаки были отбиты.

Также есть информация, что противник потерял до 400 человек и 30 единиц техники, включая две установки РСЗО HIMARS в Сумской области.


Страшная находка ВС РФ


Российские военнослужащие обнаружили у одного из ликвидированных боевиков ВСУ клеймо с гербом Украины. Военный корреспондент Евгений Лисицын отметил, что такие предметы противник использует для пыток и издевательств над пленными. Появились свидетельства о присутствии американских наемников, которые подтвердили свою деятельность в Курской области. Один из них, служивший снайпером, сообщил о хаосе в регионе и о том, как его группа не смогла выполнить задачу.

Фото: Минобороны РФ

Белгородская область


Украина продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Белгородской области и не оставляет попыток перебросить боевиков через границу. Утром 27 августа появились сообщения о том, что группы ВСУ готовятся к наступлению у МАПП Нехотеевка под Белгородом. Артиллерийский огонь ВС РФ помешал планам противника. Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что ситуация на границе сложная, однако она полностью контролируется российскими войсками.


Донецкое направление


На Донецком участке фронта ВС РФ продолжает успешное выполнение целей специальной военной операции по освобождению региона. Армия России установила контроль над Орловкой, в этом принимали участие бойцы группы «Центр». Согласно источникам, 228-й полк установил российский флаг в донецком селе Мемрик и приблизился к посёлку Селидово, а также освободил Мариновку, что может привести к окружению Селидово в ближайшие дни.


Покровское направление


На Покровском направлении российская армия добивается успехов, заставив украинские войска отступить из Новогродовки, которую ВС РФ заняли за короткий срок. Правоохранительные органы Украины покидают Покровск. В северной части Михайловки ВС РФ закрепились на улице Школьная, продвинувшись на глубину до 1,4 км.

На Южнодонецком направлении размещены фотографии с флагом РФ в западной части Константиновки, за которую шли упорные бои.

Фото: iStock/Olena Bartienieva


Ростовская область


В Ростовской области около трех часов ночи были сбиты четыре дрона. В результате происшествия произошло возгорание возгорания на нефтебазе в Каменском районе.

Воронежская область


В Россошанском районе Воронежской области минувшей ночью был уничтожен БПЛА ВСУ самолетного типа. По словам главы региона, обломки дронов спровоцировали пожар вблизи опасных объектов, что привело к решению временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов.


Брянская область


В Брянской области Вооруженные силы Украины атаковали село Курковичи Стародубского муниципального округа с использованием дронов-камикадзе. На место происшествия прибыли глава местной администрации и пожарно-спасательный расчет. Во время проведения экстренных мероприятий населенный пункт подвергся повторной атаке, в результате чего пострадали работник пожарной службы, глава администрации и водитель.


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Губернатор Ростовской области сообщил о пожаре на топливном складе после атаки БПЛА
Голубев: после атаки БПЛА на топливном складе произошло возгорание
28 августа 2024, 08:57

Фото: istockphoto/Matt Palmer

После атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на топливном складе в Каменском районе Ростовской области произошло возгорание. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Василий Голубев.
По его словам, пострадавших нет. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует. Сейчас в тушении задействованы силы экстренного реагирования.

Ранее он сообщал, что около 03:00 ночи в Ростовской области было сбито 4 БПЛА.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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«Огневой мешок»: Военные ВС РФ заманили в ловушку и уничтожили «азовцев»* на севере ЛНР
Военные РФ уничтожили около 30 боевиков «‎Азова»*, планирующих штурм в Макеевке
28 августа 2024, 08:29

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные, создав обманом огневой мешок под Макеевкой в ЛНР, уничтожили 30 боевиков украинского нацбатальона «‎Азов»*. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, военные ВС РФ установили, что группа боевиков из 12-й бригады спецназначения «Азов»* планирует штурмовые действия северо-западнее населенного пункта Макеевка в ЛНР. Российские военные приняли решение оставить несколько передовых позиций в районе Нововодяного для заманивания в них противника.

Сообщается, что боевики повелись на уловку. Они зашли на российские позиции и «попали в огневой мешок».

«По предварительным данным, вооруженные формирования Украины потеряли около 30 мотивированных националистов», — рассказал военный эксперт.

Он уточнил, что выжившие боевики, «осознав бесперспективность затеи», вернулись на ранее занимаемые позиции.

«Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, включен в состав национальной гвардии. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории Российской Федерации.

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Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России

В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов


*батальон признан террористическим и запрещён на территории России
#военные
#лнр
#всу
#вс рф
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Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям ВС России
28 августа 2024, 08:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Жительница Волчанска рассказала, как раненая трое суток шла к позициям российских военных. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что 72-летняя местная жительница вместе с двумя женщинами направилась к российским позициям.

«В обед дрон упал, взрыв я только услышала и все… Они обе мертвы остались там, они сгорели, а потом я уже шла, потихоньку ползла, шла. Услышала речь какую-то, я сначала испугалась, упала, потеряла сознание, открыла глаза, а возле меня ребятишки», — рассказала она.

Российские военные обнаружили женщину 6 августа, после этого её отправили в больницу. Заведующая отделением челюстно-лицевой хирургии рассказала, что пациентка поступила в тяжелом состоянии, с переломами костей лицевого скелета, а также множественными ранами грудной клетки, головы, поясницы, верхних и нижних конечностей.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В российском регионе БПЛА боевиков ВСУ вызвал пожар возле взрывоопасных объектов
Гусев: в Россошанском районе Воронежской области уничтожили беспилотник ВСУ
28 августа 2024, 07:14

Фото: istockphoto/Oleksiy Samsonov

Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами РЭБ в Россошанском районе Воронежской области уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировал губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По его словам, падение фрагментов БПЛА вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов. Губернатор отметил, что детонации не было. Службами было принято решение о временной эвакуации жителей двух населенных пунктов. Позже возгорание удалось ликвидировать, поэтому жители возвращаются в свои дома.

По данным канала, пострадавших и разрушений нет, однако опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Офицер бригады «‎Рубеж» Национальной гвардии Украины Владимир Черняк сказал, что у российских мобилизованных высокий уровень подготовки. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ терпят крах в Донбассе: Риттер заявил о расплате за атаки на Россию
Риттер: Сырский заплатил «тяжёлую цену» за атаку ВСУ в Курской области
28 августа 2024, 06:54

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский понёс серьёзные потери после атаки на Курскую область, что привело к крупному поражению украинских войск в Донбассе. Об этом заявил отставной американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом... Он заплатил за это огромную цену», — отметил Риттер.
Риттер также подчеркнул, что российские войска на сегодняшний день демонстрируют значительные успехи в Донбассе.

Ранее сообщалось, что российская армия освободила Орловку в ДНР, а командующий ВВС Украины Николай Олещук заявил о самом массированном ударе по объектам критической инфраструктуры Украины со стороны ВС России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ могут в ближайшее время взять под контроль еще один населенный пункт на покровском направлении. Речь идет о городе Селидово. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Он отметил, что украинские войска не успели выстроить линию обороны в Селидово. По его словам, это даст возможность ВС России «максимально сохранить» город.

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Зеленский отказался считать предложения Китая «мирным планом»
Зеленский: предложение Китая — это просто политическое заявление
28 августа 2024, 06:12

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложения Китая по урегулированию конфликта в его стране, назвав их «просто политическим заявлением». Об этом он сообщил в интервью бразильскому изданию O Globo.
Зеленский отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Украине текст резолюции до июньской конференции по Украине, проходившей в Бюргенштоке. Однако, несмотря на это, Лула да Силва отказался участвовать в конференции и присоединился к плану Китая, который Зеленский не считает полноценным планом мирного урегулирования.

Президент Украины также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил его мнение о китайских предложениях. Зеленский ответил, что «китайский план» нельзя назвать мирным планом, это всего лишь политическое заявление, не имеющее реальной силы для разрешения конфликта.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом Китая и Бразилии существует конкуренция.

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#мнение
#план
#министр
#заявление
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Алаудинов раскрыл, как продвинулись ВС РФ под Курском
Алаудинов сообщил о нанесении серьезного поражения ВСУ в Курской области
28 августа 2024, 05:30

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил о значительном поражении, нанесенном подразделениям ВСУ в Курской области. В своем Telegram-канале он отметил, что российские войска добились успехов в ходе тяжелых боев.

«Сегодня наши ребята проявили мужество и стойкость, нанеся противнику серьезное поражение. Мы больше не видим такого количества вражеского транспорта, как раньше», — сообщил Алаудинов.
По его словам, в ходе операции были уничтожены две единицы техники ВСУ, а также значительное количество украинских солдат. Командир отметил, что такие потери существенно снизят боеспособность противника в этом регионе.

Ранее сообщалось, В селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области в результате повторной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали три человека, среди них глава округа Александр Подольный, сотрудник пожарно-спасательной службы и водитель. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, отметив, что пострадавшие были доставлены в районную больницу.


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Украина вводит принцип «воюй или работай» из-за дефицита бюджета
Шмыгаль: каждый должен либо воевать, либо работать на армию
28 августа 2024, 02:30

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль объявил о внедрении принципа «воюй или работай» в связи с критическим дефицитом бюджета. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров.
Шмыгаль пояснил, что такая мера направлена на выведение рынка труда из тени и мобилизацию всех доступных ресурсов страны.

«На Украине не должно быть людей, стоящих в стороне. Каждый должен либо воевать, либо работать на обеспечение армии», — заявил премьер-министр.
По его словам, для обеспечения потребностей армии необходимо создать не менее 10 миллионов рабочих мест, тогда как на данный момент официально трудоустроено менее 8 миллионов человек.

Ранее Шмыгаль также заявил, что в 2025 году Украина столкнется с необходимостью найти дополнительные $15 млрд для покрытия бюджетного дефицита. Киев рассчитывает получить эти средства за счёт замороженных российских активов на сумму $50 млрд, а также за счёт увеличения внутренних займов, налога на прибыль банков и расширения базы военного сбора.

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#министр
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Зеленский заявил о «серьезном вызове» от России
Зеленский: российские дроны-разведчики — это серьезный вызов
28 августа 2024, 01:19

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орлан» серьёзным вызовом для украинских вооружённых сил. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции.
Зеленский подчеркнул, что Россия располагает значительным количеством разведывательных дронов, которые представляют значительную угрозу для Украины.

«У них очень много дронов-разведчиков… И это действительно серьёзный вызов», — отметил украинский лидер.
Он также добавил, что Вооружённым силам Украины не хватает средств, в том числе систем противовоздушной обороны (ПВО), для эффективного противодействия российским беспилотникам.

«Но вы же не будете, например, использовать Patriot, сбивая "Орлан"? Очень дорого», — сказал Зеленский, подчёркивая высокую стоимость использования таких систем против относительно недорогих российских дронов.
Министерство обороны России ранее отмечало, что беспилотники «Орлан» активно применяются с самого начала специальной военной операции (СВО) и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
#россия
#сво
#зеленский
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