Появилось видео признания петербуржца в поджоге на железной дороге

Видео: пресс-служба МВД РФ
Житель Санкт-Петербурга признался в поджоге оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое, расположенной в черте города. Ранее 62-летний мужчина был задержан сотрудниками МВД и Росгвардии.
Видеозапись признания задержанного предоставили изданию «Лента.ру» в пресс-службе МВД России. В ходе допроса мужчина рассказал, что с ним связались неизвестные и убедили уничтожить жучки, находящиеся внутри релейных шкафов на железной дороге. Руководствуясь их указаниями, петербуржец приобрёл фомку для вскрытия ящиков и горючую смесь. После совершения поджога мужчина заснял всё происходящее и отравил видеозапись кураторам.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт). В ходе обыска дома у мужчины полицейские нашли и изъяли монтировку, горючую смесь, куртку, рюкзак, ботинки, два мобильных телефона. Мужчина заключён под стражу.
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Александр Бойцов