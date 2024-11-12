В Севастополе сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге

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В Севастополе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали местного жителя. Он пытался совершить поджог на железнодорожных путях неподалёку от Балаклавской теплоэлектростанции.
По сообщению Центра общественных связей силового ведомства, 29-летний мужчина начал сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ) в сентябре 2023 года. По заданию кураторов он должен был сорвать работу железнодорожного транспорта с помощью поджога объекта специализированной инфраструктуры. Он получил от украинской стороны деньги, на которые закупил горючую жидкость.
Свои планы злоумышленник осуществить не успел, так как был задержан сотрудниками ФСБ на месте преступления. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, а также о покушении на теракт.
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Александр Бойцов