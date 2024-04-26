Появилось видео «родового гнезда» арестованного замглавы Минобороны Иванова

Фото: IStock/bastan
Стоимость особняка экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова оценивается примерно в два миллиарда рублей, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, «родовое гнездо» арестованного Иванова, площадь которого составляет восемь гектаров, находится в Панкратове на берегу Волги. Там восемь спален и 40-метровая ванная комната. Особняк сделан по образу знаменитой усадьбы Знаменское-Раёк.
Площадь самого дома не превышает трёх тысяч квадратных метров. В подвале — четыре склада для мебели и два для продуктов. Рядом с ним находятся парк с фонтаном.
Как пишет Mash, землю для имения в 2019 году купила связанная с Ивановым фирма «Волжский берег». Учредитель компании — Сергей Бородин, сейчас он тоже арестован в рамках уголовного дела замминистра.
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Площадь самого дома не превышает трёх тысяч квадратных метров. В подвале — четыре склада для мебели и два для продуктов. Рядом с ним находятся парк с фонтаном.
Как пишет Mash, землю для имения в 2019 году купила связанная с Ивановым фирма «Волжский берег». Учредитель компании — Сергей Бородин, сейчас он тоже арестован в рамках уголовного дела замминистра.
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Алёна Самарева