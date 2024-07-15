Появилось видео с допросом матери мальчика, чье тело нашли в чемодане в Перми

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Женщина, обвиняемая в убийстве сына, тело которого нашли в чемодане в Перми, рассказала об убийстве ребенка. Видео с допросом опубликовал Telegram-канал «СУ СК России по Пермскому краю».
Мать ребенка была задержана по ст. 105 ч. 2. Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего». Свою вину она полностью признала.
В Перми на улице Монастырской возле мусорного контейнера в чемодане обнаружили труп мальчика. Как выяснилось позже, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире путем удушения совершила убийство своего 9-летнего ребенка и оставила на теле сына колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, она в чемодане переместила тело ребенка к бакам для мусора. Чемодан нашел местный житель на следующий день.
Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.
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В Перми на улице Монастырской возле мусорного контейнера в чемодане обнаружили труп мальчика. Как выяснилось позже, в ночь с 11 на 12 июля обвиняемая в своей квартире путем удушения совершила убийство своего 9-летнего ребенка и оставила на теле сына колото-резаные раны. Скрывая следы преступления, она в чемодане переместила тело ребенка к бакам для мусора. Чемодан нашел местный житель на следующий день.
Ранее сообщалось, что в Москве приговорили к году и восьми месяцам колонии мать и двух женщин за попытку продать младенца за 60 тысяч рублей.
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Дарья Осипова