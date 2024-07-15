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Главная / Новости / Происшествия/ Пенсионер из Подмосковья организовал интим-услуги в спа-салоне Наро-Фоминска

Пенсионер из Подмосковья организовал интим-услуги в спа-салоне Наро-Фоминска

15 июля 2024, 12:29
Фото: istockphoto / blinow61

Фото: istockphoto / blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали 66-летнего местного жителя, которого подозревают в организации занятия проституцией в банном комплексе. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что пенсионер искал девушек для оказания интимных услуг, а также договаривался с клиентами о месте, времени и стоимости. Помимо этого, задержанный занимался учетом денег. По данным правоохранителей, бордель им был организован в одном из банных комплексов.

Задержан мужчина был после того, как клиенты передали ему деньги за оказанные интимные услуги трем женщинам в возрасте от 23 до 36 лет. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. С него была взята подписка о невыезде.



Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Молодого человека задержали на следующий день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дело
#уголовное дело
#пенсионер
#мужчина
На северной стороне Севастополя произошел пожар
Губернатор Развожаев: В Севастополе произошел природный пожар
15 июля 2024, 13:01

Фото: istockphoto/Distortion Media

На северной стороне Севастополя произошел природный пожар. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за ветра есть угроза распространения огня на деревянные постройки. Общая площадь пожара составляет три гектара. Губернатор сообщил, что люди из зоны пожара были эвакуированы. На месте работают экстренные службы.

«Уже третий день в Севастополе не стихают пожары. В районе ул. Энергетиков (Северная сторона) горит сухая трава на приусадебных участках, рядом расположены частные дома», — написал он.

Напомним, разжигать открытый огонь в лесах строго запрещено. За костёр в лесу сейчас обычному гражданину может грозить штраф от 50 до 60 тысяч рублей. Если же человек является должностным лицом, то сумма увеличивается от 100 до 110 тысяч рублей, организация за те же действия заплатит уже штраф от 1 до 2 миллионов рублей.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев писал, что в селе Верхнесадовое в окрестностях Севастополя локализовано открытое горение леса. Огонь охватил площадь в четыре гектара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#губернатор
#штраф
#пожары
#человек
#люди
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ФСБ задержала в Омске двоих пособников террористов из ЦАР
15 июля 2024, 12:04

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Сотрудники ФСБ задержали в Омске двух выходцев из Центральноафриканской Республики, которые собирали средства для террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации УФСБ по Омской области, задержанные проживали в Омске и Новосибирске. Они изучали взрывное дело и материалы террористической направленности.

«Вступив в преступный сговор, они установили контакт с находящимся в международном розыске эмиссаром террористической организации «Катиба Таухид Валь-Джихад»*. После этого они организовали сбор денежных средств с целью приобретения оружия для боевиков», — заявили в пресс-службе.

Задержанные планировали выехать из России и вступить в ряды исламских террористов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых УФСБ России по Омской и Новосибирской областям, подозреваемые были задержаны. Возбуждено уголовное дело по статьям, связанным с терроризмом.

Пособник террористов, проживавший в Омске, арестован. Обстоятельства преступления выясняются.

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*Террористическая организация, запрещена в России.
#дело
#уголовное дело
#фсб
#террористы
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Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства нападения мигрантов на детей в Челябинской области
СК РФ: по факту избиения мигрантами школьников возбуждено уголовное дело
15 июля 2024, 12:03

Фото: IStock/vichinterlang

Драка мигрантов с подростками в Челябинске привела к возбуждению уголовного дела. Соответствующее поручение дал глава СКР Александр Бастрыкин, сообщают в пресс-службе ведомства области.
Об инциденте стало известно из местных СМИ. Неизвестные мигранты нанесли побои группе граждан, среди которых были девушки и несовершеннолетние.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства в регионе возбудить по факту уголовное дело и доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль вышестоящих органов.

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#ск рф
#бастрыкин
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В Ростове-на-Дону циркач сорвался с высоты на представлении
Baza: зрители посчитали постановкой падение циркача с трехметровой высоты
15 июля 2024, 11:44

Фото: IStock/Dmitry Belan

Циркач сорвался во время выступления в Ростове-на-Дону. Но зрители в случайное падение особо не поверили, сообщает Телеграм-канал Baza.
На опубликованном видео трюкач выезжает на детском велосипеде на канат, расположенный на высоте нескольких метров. Он спокойно добирается до конца веревки, откатывается назад, теряет равновесие и падает.

Зрители не сразу поверили в серьезность произошедшего. Ранее многие из них присутствовали на шоу, где цирковой артист падает намеренно и встает без каких-либо травм.

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#артист
#цирк
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Подозреваемая в убийстве сына, найденного в чемодане в Перми, признала вину
15 июля 2024, 11:38

Фото: iStock/artolympic

Мать мальчика, тело которого нашли в чемодане в Перми, полностью признала вину. Об этом сообщили в СК РФ.
Женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего». Во время очередного допроса она полностью признала свою вину.

Однако мотив преступницы к убийству остается неизвестным. Примечательно, что на первом допросе женщина отказывалась давать признательные показания.

Напомним, 12 июля труп мальчика обнаружили на контейнерной площадке в центре Перми. У ребенка были диагностированы колото-резаные раны и следы удушья. Спустя некоторое время 34-летнюю мать погибшего, которая попала с тем же чемоданом на камеры видеонаблюдения, объявили в розыск.

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#убийство
#камеры
#труп
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#женщина
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#семьи
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Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкома во Львовской области
«Страна»: в военкомат во Львовской области бросили взрывчатку
15 июля 2024, 11:23

Фото: IStock/nndanko

Неизвестные бросили взрывчатку в здание военкомата в городе Буск во Львовской области. Такую информацию озвучило издание «Страна».
Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. В здании военкома выбиты стекла.

Источник уточняет, что население Украины всячески борется с нескончаемыми волнами мобилизации. В июне по всей стране началась серия поджогов машин, находящихся в собственности ВСУ.

Ранее на Украине был дополнен закон о мобилизации. Теперь в армию могу призвать отцов многодетных семей, инвалидов и студентов заочной формы обучения.

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#закон
#население
#происшествия
#сотрудники
#всу
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«Ъ»: осужденный за мошенничество президент «ФСБ» Першин получил УДО
15 июля 2024, 11:11

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Президент «Фонда содействия безопасности», который был осужден за мошенничество, вышел на свободу на месяц раньше срока. Суд освободил его условно-досрочно. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Осужден Андрей Першин был полтора года назад на 5 лет. Он пытался получить с трех коммерсантов 24 млн руб., однако попался при получении первого транша. С учетом времени, проведенного в СИЗО, срок мужчина отбыл практически полностью.

Президент фонда не был отправлен в колонию. Он содержался в столичном изоляторе №5 «Водник». Администрация учреждения не возражала против удовлетворения ходатайства об УДО. Суд принял решение освободить осужденного.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд освободил бывших росгвардейцев. Они вымогали взятку у школьника. Фигуранты задержали подростка и стали требовать от него 30 000 рублей за «недоставление на медосвидетельствование и непривлечение к ответственности». Суд учел частичное признание вины подельников. Оба были освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы. Им назначили штраф. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#штраф
#администрация
#сизо
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Задержан контрактник, расстрелявший сослуживцев в Белгородской области
Задержан расстрелявший сослуживцев в Белгородской области военнослужащий
15 июля 2024, 11:08

Фото: iStock/Sinenkiy

Военнослужащий из Брянской области, застреливший сослуживцев, задержан. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде стало известно, что служащий по контракту расстрелял троих солдат. Одному из них удалось выжить, двое других получили ранения, несовместимые с жизнью.

Преступление было совершено в воинской части. Сразу после расстрела сослуживцев контрактник пытался скрыться. Пулемет, с которого стрелял дезертир, был обнаружен недалеко от места преступления.

По предварительной версии, причиной стрельбы стала месть мужчины за унижения сослуживцев.

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#преступление
#солдат
#мужчины
#сво
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Мужчина изнасиловал девочку в ангаре в Ленобласти
15 июля 2024, 10:38

Фото: iStock/Niran_pr

В Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Об этом пишет РЕН ТВ.
Сообщается, что инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Пострадавшая была знакома с насильником. Девочку после произошедшего сразу доставили в больницу.

Молодого человека задержали на следующий день. Правоохранительные органы решают вопрос о озбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге голый мужчина на автомобиле преследовал двух девятиклассниц и ублажал себя. Девочки, за которыми наблюдал неадекват, направлялись домой. У калитки они заметили, что из остановившегося автомобиля выбрался голый мужчина. Напуганные несовершеннолетние рассказали, что незнакомец при них мастурбировал.

Восемнадцатилетнего молодого человека из Северной Осетии подозревают в нападении на полицейских. Инцидент произошел в селе Нижний Фиагдон Ардонского района. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мужчина
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