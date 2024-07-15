Пенсионер из Подмосковья организовал интим-услуги в спа-салоне Наро-Фоминска

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Сотрудники правоохранительных органов задержали 66-летнего местного жителя, которого подозревают в организации занятия проституцией в банном комплексе. Об этом пишет «Лента.ру».
Сообщается, что пенсионер искал девушек для оказания интимных услуг, а также договаривался с клиентами о месте, времени и стоимости. Помимо этого, задержанный занимался учетом денег. По данным правоохранителей, бордель им был организован в одном из банных комплексов.
Задержан мужчина был после того, как клиенты передали ему деньги за оказанные интимные услуги трем женщинам в возрасте от 23 до 36 лет. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. С него была взята подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Молодого человека задержали на следующий день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Задержан мужчина был после того, как клиенты передали ему деньги за оказанные интимные услуги трем женщинам в возрасте от 23 до 36 лет. На них были составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. С него была взята подписка о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 20-летний парень изнасиловал 16-летнюю девочку. Инцидент произошел 13 июля в ангаре бывшего автотранспортного предприятия в городе Луга. Молодого человека задержали на следующий день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова