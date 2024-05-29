Появилось видео с похищенным россиянином в Газе

Фото: РИА Новости / Ахмед Закоут
Палестинская организация «Исламский джихад»* публиковала видеоролик с россиянином Александром Труфановым, которого удерживают в заложниках в секторе Газа. Об этом информирует Times of Israel.
В 30-секундном видео Александр Труфанов, являющийся также гражданином Израиля, обращается к израильтянам, которые регулярно выходят на митинги в поддержку семей заложников с призывом быть «терпеливыми».
Труфанов отметил, что в скором времени расскажет детали того, что с ним и с другими заложниками произошло в плену в Газе.
Публикацию записи прокомментировало израильское посольство в России. В ведомстве отметили, что целью публикации таких роликов является оказание психологическое давления на израильтян.
Польские солдаты подверглись атаке на границе с Белоруссией
Бывшего мэра Магаса объявили в розыск
В Польше пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Дуды
*признана террористической и запрещена в России
Труфанов отметил, что в скором времени расскажет детали того, что с ним и с другими заложниками произошло в плену в Газе.
Публикацию записи прокомментировало израильское посольство в России. В ведомстве отметили, что целью публикации таких роликов является оказание психологическое давления на израильтян.
«Мы призываем всех неравнодушных потребовать скорейшего освобождения всех заложников и их возвращения домой!» — сказано в сообщении посольства.Читайте также:
Польские солдаты подверглись атаке на границе с Белоруссией
Бывшего мэра Магаса объявили в розыск
В Польше пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Дуды
*признана террористической и запрещена в России
Алина Юрчак