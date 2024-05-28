В Польше пьяный мужчина бросил петарду в кортеж президента Дуды

Фото: iStock/stefanamer
В кортеж президента Польши Анджея Дуды бросили петарду. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что инцидент произошёл в городе Кшевата в центральной части страны. Дуда возвращался в Варшаву из поездки в Великопольское воеводство. В районе 22:00 мск он проезжал мимо указанного города, где в его кортеж бросили петарду, которая взорвалась.
Колонна автомобилей немедленно выдвинулась в сторону Варшавы, а сотрудники Службы государственной охраны сообщили о произошедшем в местную полицию, которая оперативно арестовала злоумышленника.
Выяснилось, что петарду в кортеж президента бросил пьяный 39-летний местный житель. По его словам, он сделал это, чтобы громким звуком «напугать птиц».
В результате взрыва никто не пострадал.
Читайте также:
Стало известно нынешнее состояние премьера Словакии Фицо, на которого совершили покушение
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо
В Польше оторвавшийся от истребителя топливный бак упал вблизи жилых домов
Колонна автомобилей немедленно выдвинулась в сторону Варшавы, а сотрудники Службы государственной охраны сообщили о произошедшем в местную полицию, которая оперативно арестовала злоумышленника.
Выяснилось, что петарду в кортеж президента бросил пьяный 39-летний местный житель. По его словам, он сделал это, чтобы громким звуком «напугать птиц».
В результате взрыва никто не пострадал.
Читайте также:
Стало известно нынешнее состояние премьера Словакии Фицо, на которого совершили покушение
Премьер Грузии заявил, что еврокомиссар припугнул его примером покушения на Фицо
В Польше оторвавшийся от истребителя топливный бак упал вблизи жилых домов
Анастасия Чинкова