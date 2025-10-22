Рецидивист из Екатеринбурга получил суровый срок за двойное убийство

22 октября 2025, 12:28

Свердловский суд приговорил мужчину к 20 годам колонии за двойное убийство

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор рецидивисту Алексею Рыжкову, зарезавшему двух человек в квартире. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийство Ольги Федотовой и Алексея Куйвашева.