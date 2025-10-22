Рецидивист из Екатеринбурга получил суровый срок за двойное убийство
Свердловский областной суд в Екатеринбурге вынес приговор рецидивисту Алексею Рыжкову, зарезавшему двух человек в квартире. Мужчину приговорили к 20 годам колонии строгого режима за убийство Ольги Федотовой и Алексея Куйвашева.
Как передаёт корреспондент URA.RU с места событий, суд взыскал с подсудимого по два миллиона рублей в пользу трёх потерпевших. Инцидент произошёл в Екатеринбурге в ночь на 21 ноября 2024 года. Во время совместного распития спиртного Федотова стала упрекать Алексея за грубость и избиения, а затем попросила Куйвашева вмешаться.
Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой Рыжков избил обоих и нанёс им смертельные ножевые ранения. Ранее обвиняемый уже имел судимости за убийство, кражу и угон. После преступления он попытался скрыться, но его задержали на трассе в Красноуфимском районе, когда его автомобиль сломался.
