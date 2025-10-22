В Подмосковье скат-хвостокол едва не убил пенсионерку
В Подмосковье скат-хвостокол нанёс серьёзную травму пенсионерке. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.
64-летняя женщина обратилась в Бронницкую больницу с сильным отёком и посинением левой руки. Она чувствовала жжение и онемение в пальцах. Как пациентка пояснила врачам, накануне её сын привёз необычную рыбу — ската-хвостокола.
Женщина стала разделывать его для ужина и в процессе укололась ядовитым шипом. Пенсионерка не знала, что яд ската провоцирует мышечные спазмы, паралич и снижает артериальное давление. Такое воздействие может привести к смерти.
Врачи немедленно ввели пациентке противоядие и начали терапию. Её состояние стабилизировалось, а симптомы отравления исчезли. Медики выписали женщину, и теперь она продолжает восстановление дома.
