В Подмосковье скат-хвостокол едва не убил пенсионерку

22 октября 2025, 13:24

В Подмосковье пенсионерка пострадала от яда ската-хвостокола при разделке рыбы

Фото: Istock/Grilleau Nicolas

В Подмосковье скат-хвостокол нанёс серьёзную травму пенсионерке. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.